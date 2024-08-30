Чемпион мира по боксу провёл в Подмосковье занятие для ребят из Курской области

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Мастер-класс по боксу провёл для детей, эвакуированных из Курской области, чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации WBA Gold (2021) Роман Андреев, спортивное мероприятие состоялось на территории детского оздоровительного лагеря «Родник» в Пушкинском городском округе, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«В мероприятии приняли участие свыше 140 детей, которые сейчас живут в пункте временного размещения. На мастер-классе Роман Андреев рассказал ребятам о своём спортивном пути и научил боксёрским приёмам. Кроме того, он раздал автографы и сфотографировался со всеми желающими», — говорится в сообщении.Кроме того, для ребят было организовано любительское состязание «Русский шапочный бой».
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