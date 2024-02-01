В Подмосковье проведут финал чемпионата России по индорхоккею

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Финальный этап чемпионата России по индорхоккею пройдет в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Финальный этап пройдет с 2 по 4 февраля в спортивном зале «Нео-Спорт Центр КП» в городском округе Электросталь.
Стоит отметить, что «Динамо-Электросталь» является самой результативной командой первого тура - на их счету 44 забитых мяча.
Кроме этого, на подмосковном поле за первое место будут бороться шесть команд из Электростали, Казани, Екатеринбурга и Москвы.
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«По итогам первого этапа, который завершился в Екатеринбурге, промежуточным лидером чемпионата является ХК «Динамо-Электросталь». Подмосковный клуб одержал пять побед в пяти матчах. Еще одна команда из Московской области, КСШОР «Электросталь», которая является дебютантом турнира, одержала одну победу и занимает промежуточное пятое место в турнирной таблице», — поделились в министерстве.
Кроме этого, на подмосковном поле за первое место будут бороться шесть команд из Электростали, Казани, Екатеринбурга и Москвы.
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Мира Полтева