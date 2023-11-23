В Подмосковье выполнили годовой план, оборудовав 12 плоскостных спортивных сооружений

Фото: Минспорт МО
В Подмосковье выполнили план по оборудованию плоскостных спортивных сооружений на 2023 год. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
«В этом году мы обновили семь стадионов, установили две многофункциональные хоккейные площадки, две универсальные спортплощадки, а также модернизировали тренировочную площадку на спортивной базе в Кратове в рамках Концепции наследия чемпионата мира по футболу 2018 года», – рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.В частности, оборудованы стадионы в Протвине, Луховицах, Лобне, Домодедове, Подольске, Солнечногорске и Волоколамске. На каждом стадионе – поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, скамейки для запасных игроков, мобильные трибуны для зрителей, тёплые раздевалки, многофункциональная площадка, площадка для сдачи норм ГТО и освещение. А в Подольске на стадионе «Весна» установлена ещё и многофункциональная хоккейная площадка.
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