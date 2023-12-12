В Подмосковье завершился всероссийский турнир по гандболу «Герои города»

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Стали известны победители и призёры всероссийского турнира по гандболу «Герои города» в Чехове. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В Чехове завершились соревнования по гандболу, которые проходили с с 8 по 10 декабря.
Всего в турнире принимали участие 52 гандбольные команды из Москвы, Чехова, Протвино, Долгопрудного, Серпухова, Санкт-Петербурга, Подольска, Горно-Алтайска, Орла, Казани, Лаишево и Усятского. Участники соревнововались в пяти возрастных категориях.
По итогам сыгранных матчей в возрастной категории «Мужчины. Профессионалы» победителем стала команда «Университет–Спорта» из Казани. На втором месте расположились спортсмены из «Протвино», а на третьем - «Гермес» из Чехова. В любительском зачете команда «Каишевские лисы» из Казани завоевали золото, «Бобры» из Чехова - серебро и бронза оказалась у московского «РАНХиГСа».
Победителем в женском зачете стали гандболистки «Университет–Спорта» из Казани. Обладателями серебряных медали стали представительны «INV» из Москвы, а тройку лидеров замкнула команда московского «РАНХиГС».
Также среди юношей победу одержали спортсмены из чеховского клуба «Вымпел», на втором месте расположилась команда Чеховского техникума, а замкнул тройку лидеров коллектив «Горно-Алтайск».
Кроме этого, в возрастной категории юниорок золотыми призерами стали представительницы команды «Victoria», серебро завоевал клуб «Губернские песцы» и бронзу «СКА». Все три команды представляли городской округ Чехов.
Стоит отметить, что на соревнованиях также наградили лучших игроков и лучших бомбардиров, вручили им кубки и медали.
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Всего в турнире принимали участие 52 гандбольные команды из Москвы, Чехова, Протвино, Долгопрудного, Серпухова, Санкт-Петербурга, Подольска, Горно-Алтайска, Орла, Казани, Лаишево и Усятского. Участники соревнововались в пяти возрастных категориях.
Победителем в женском зачете стали гандболистки «Университет–Спорта» из Казани. Обладателями серебряных медали стали представительны «INV» из Москвы, а тройку лидеров замкнула команда московского «РАНХиГС».
Также среди юношей победу одержали спортсмены из чеховского клуба «Вымпел», на втором месте расположилась команда Чеховского техникума, а замкнул тройку лидеров коллектив «Горно-Алтайск».
Кроме этого, в возрастной категории юниорок золотыми призерами стали представительницы команды «Victoria», серебро завоевал клуб «Губернские песцы» и бронзу «СКА». Все три команды представляли городской округ Чехов.
Стоит отметить, что на соревнованиях также наградили лучших игроков и лучших бомбардиров, вручили им кубки и медали.
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Мира Полтева