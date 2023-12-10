Подмосковные Люберцы стали главной площадкой массового турнира по единоборствам

Фото: Юлия Ткачёва
Более 4,5 тысячи человек в 15 городах стали участниками уникального турнира по единоборствам, проводимого в формате телемоста. Центральной площадкой соревнований стал Дворец спорта «Триумф» в подмосковных Люберцах.
Организаторами турнира выступили министерство физической культуры и спорта Московской области и спортивно-патриотический клуб «Ярополк». Соревнования приурочены к Дню Героев Отечества и посвящены участникам специальной военной операции.
Фото: Юлия Ткачёва
В люберецком Дворце спорта собрались более 250 представителей различных видов спортивных единоборств. В разных городах России площадками соревнований одновременно стали спортивные объекты и стадионы. Связь с ними на протяжении всего турнира поддерживалась в режиме телемоста. Одновременно с Люберцами соревновались атлеты в Ростове-на-Дону, Хабаровске, Владивостоке, Улан-Удэ, Вельске Архангельской области, Воронеже, Скадовске Херсонской области, Мелитополе, Керчи и Евпатории в Крыму, Волгограде, Астрахани, Новороссийске и Севастополе.
Фото: Юлия Ткачёва
В Люберцах прошли соревнования по рукопашному бою, выступления и мастер-классы профессиональных спортсменов, общественных деятелей и ветеранов боевых действий. Зрители и участники соревнований писали письма российским бойцам, которые затем будут переданы в зону СВО. Турнир объединил представителей разных спортивных федераций нашей страны.
Фото: Юлия Ткачёва
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Фото: Юлия Ткачёва
Фото: Юлия Ткачёва
В Люберцах прошли соревнования по рукопашному бою, выступления и мастер-классы профессиональных спортсменов, общественных деятелей и ветеранов боевых действий. Зрители и участники соревнований писали письма российским бойцам, которые затем будут переданы в зону СВО. Турнир объединил представителей разных спортивных федераций нашей страны.
Фото: Юлия Ткачёва
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Александр Бойцов