В подмосковном Чехове пройдёт Международное открытое первенство по Кёкусин-кан

Фото: клуб «Подольск-Додзё»
В феврале в подмосковном городе Чехов пройдёт Международное Открытое Первенство по Кёкусин-кан в дисциплине кумитэ.
«Основной идеей международного турнира клуба карате является создание площадки для объединения людей разных национальностей и культур, возможности для встреч и обмена опытом, демонстрации здорового и активного спорта через карате», — рассказали организаторы мероприятия.Читайте также:
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Екатерина Шмакова