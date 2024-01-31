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В подмосковном Чехове пройдёт Международное открытое первенство по Кёкусин-кан

31 января 2024, 13:11
Фото: клуб «Подольск-Додзё»

Фото: клуб «Подольск-Додзё»

В феврале в подмосковном городе Чехов пройдёт Международное Открытое Первенство по Кёкусин-кан в дисциплине кумитэ.

Турнир пройдёт во Дворце спорта «Олимпийский» имени В. С. Максимова. В соревнованиях примут участие больше 10 стран и 40 регионов России, ожидается больше тысячи участников в возрасте от 12 до 17 лет. Мероприятие организует клуб «Подольск-Додзё» при партнёрстве Союза промышленников и предпринимателей «Иволга».
«Основной идеей международного турнира клуба карате является создание площадки для объединения людей разных национальностей и культур, возможности для встреч и обмена опытом, демонстрации здорового и активного спорта через карате», — рассказали организаторы мероприятия.
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Студент из Коломны выиграл Первенство Московской области по лыжным гонкам
31 января 2024, 12:17

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Студент Коломенского колледжа стал победителем Первенства Московской области по лыжным гонкам. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Первенство Московской области среди юниоров 18-19 лет проводили в Красногорске.

По итогам гонки Андрей Зубков — студент Коломенского аграрного колледжа занял первое место Первенства Московской области.

«Благодаря этой победе, студенту присвоено звание «Мастер спорта по лыжным гонкам». Это звание — не только престижная награда, но и признание высоких спортивных достижений. Стоит отметить, что в декабре прошлого года Андрей выполнил условия для присвоения звания «Мастер спорта по биатлону». Поздравляем Андрея с этим ярким успехом и желаем ему дальнейших побед и достижений в спорте», — поделились в ведомстве.

Стоит отметить, что в соревнованиях ЦФО коломенский спортсмен занял восьмое место.

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#первенство
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#цфо
#спортсмен
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Жители Подмосковья могут принять участие в новом сезоне «Ты в игре»
31 января 2024, 11:40

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Стартовал новый сезон всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Подать заявку на участие в четвертом сезоне можно до 11 февраля 2024.

«Конкурс помогает выявлять и поддерживать спортивные инициативы, которые делают спорт нормой жизни для россиян. Подать заявку на участие можно на сайте tyvigre.ru до 11 февраля, а итоги будут подведены 30 апреля 2024 года. Авторы проектов смогут выбрать одну из восьми номинаций: «трансформация в спорте», «корпоративный спорт», «спортивный туризм», «медиа», «масштаб», «точка старта», «дети в спорте» и «безграничные возможности», — отметили в министерстве.

Кроме этого, победитель получит гран-при размером 1 000 000 рублей. Также финалисты смогут получить 300 000 рублей на развитие своих проектов. Также лучшие проекты смогут получить доступ к образовательной системе, благодаря которой они смогут прокачать навыки в спортивном менеджменте.

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Российская фигуристка нецензурно оценила лишение ее золота Олимпиады-2022
Фигуристка Виктория Синицина нецензурно оценила лишение ее золота Олимпиады-2022
31 января 2024, 00:46

Фото: istockphoto.com/proBAKSTER

Российская фигуристка Виктория Синицина выразила свое недовольство лишением сборной России золота в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 в Пекине в своем Telegram-канале, используя некоторые нецензурные выражения.
Спортсменка подчеркнула, что она чувствует глубокую обиду и предупредила, что эта ситуация может иметь обратные последствия.

«Бумеранг вернется», — написала она, а затем добавила: «Завтра соберу все».
Ранее сборную России лишили золотой медали в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх-2022 из-за аннулирования баллов, заработанных Камилой Валиевой. Это привело к тому, что Россия упала на третье место в общем зачете, а золото перешло к США, серебро — Японии.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о дисквалификации Камилы Валиевой на четыре года. Срок отстранения начал действовать с 25 декабря 2021 года, и все ее результаты за этот период были аннулированы.

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Подмосковные борцы завоевали четыре медали международного Кубка Ивана Ярыгина
30 января 2024, 20:25

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборная Московской области завоевала две золотые, серебряную и бронзовую медали на ХХХV традиционных международных соревнований по вольной борьбе «Кубок Ивана Ярыгина». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Лидер сборной России по вольной борьбе, выступающий за Подмосковье, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Абдулрашид Садулаев победил в весовой категории до 97 кг. В финальной встрече «Русский танк» выиграл у экс-победителя турнира Шамиля Мусаева со счётом 5:2. Теперь у капитана сборной России – три победы на «Кубке Ярыгина».

Ещё одну золотую медаль для Московской области добыл олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Заур Угуев. На «Кубке Ярыгина» борец выступал уже в четвёртый раз.
В категории до 70 кг второе место занял действующий чемпион мира среди молодёжи Иналбек Шериев.

У женщин в весовой категории до 76 кг на третью ступень пьедестала поднялась многократная чемпионка России, чемпионка Европы, призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро Екатерина Букина.

В командном зачёте сборная России заняла первое место. За ней расположилась команда Монголии, замкнула тройку сборная Белоруссии.

Юбилейный Кубок Ивана Ярыгина стал рекордным по количеству стран-участниц. В этом году в Красноярск приехали спортсмены из 24 государств.

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ФНС приостановила все операции по счетам хоккейного клуба «Салават Юлаев»
30 января 2024, 19:58

Фото: istockphoto/JohnAlexandr

Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ приостановила все операции по счетам клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» из Уфы. Основанием стало решение о взыскании налога, сбора, пеней или штрафа.
В уфимском клубе не впервые возникают проблемы с долгами, напоминает «Чемпионат.ком». Так, в феврале 2023 года начались задержки зарплаты игрокам команды и персоналу клуба. При этом руководство Башкирии не разрешало менеджменту клуба брать деньги в кредит. Общий долг перед хоккеистами и работниками клуба составлял 251 миллион рублей. В итоге долги удалось погасить только к июню.

В пресс-службе хоккейного клуба подтвердили блокировку счетов ФНС, но назвали это временной мерой. Руководство «Салавата Юлаева» обещает решить все проблемы с долгами к 1 февраля. Также в заявлении клуба подчёркивается, что на текущей деятельности временная приостановка операций по счетам никак не скажется.

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#хоккей
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Гербольдт назвала вердикт по делу Валиевой странной историей
30 января 2024, 18:16

Фото: istockphoto.com/Екатерина Кузнецова

Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров — 2008 Катарина Гербольдт посчитала очень странным решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года.
«Для меня это очень странная история. Как я понимаю, о её допинге было известно заранее — почему тогда пустили ребёнка выступать? Почему не были соблюдены правила о неразглашении? Очень жалко, странно, что решение выносилось так долго и было принято исключительно по просьбам ISU и WADA, мнение нашей стороны не было принято во внимание», — отметила в беседе с Газета.ру Гербольдт.

Она пожелала Камиле сил, удачи и терпения в связи со всей этой ситуацией.

Ранее депутат Госдумы, заслуженный мастер спорта России Светлана Журова заявила, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отстранении российской фигуристки Камилы Валиевой на четыре года было ожидаемым.

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#светлана журова
#золото
#суд
#спорт
#фигурное катание
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Агент Голяна: «По Москвичёву актуальность несколько снизилась»
30 января 2024, 17:43

Фото: istockphoto.com/StudioQ1

Агент Василий Голяна, представляющий интересы 19-летнего вратаря «Зенита» Богдана Москвичева, поделился, что интерес клубов к спортсмену несколько снизился.
«Махачкалинское «Динамо» уже отпало неделю назад, потому что они переподписали Волка. По Богдану актуальность несколько снизилась, а с нашей стороны она снизилась до самого низкого уровня, потому что мы хотели отправить Богдана только в клуб, где он будет претендовать на позицию первого номера», – отметил в беседе с «РБ Спорт» Голяна.

При этом, он отметил, что по поводу футболиста сейчас ведутся переговоры с разными клубами.

Ранее футбольный агент Андрей Талаев заявил, что адаптация спортсмена Дмитрия Чистякова в «Сочи» проходит хорошо.

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#спорт
#клуб
#переговоры
#футбол
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Агент Остоич усомнился в возвращении Йокановича в Россию
30 января 2024, 17:27

Фото: istockphoto.com/Kenishirotie

Сербский агент Боян Остоич высказал мнение о том, что бывший главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович вряд ли вернется в Россию.
«Не думаю, что Йоканович вернется в Россию», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Остоич.

При этом, отмечается, что 55-летний сербский тренер Славиша Йоканович всё ещё остаётся без работы.

Ранее главный тренер футбольной команды «Ливерпуль» объявлял об уходе из клуба по окончании нынешнего сезона. Он также добавлял, что пока не знает, чем будет заниматься в будущем. Кроме того, отмечалось, что тренер был уверен в том, что не будет уволен вне зависимости от результатов команды, поэтому принял решение о самостоятельном уходе.

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#спорт
#тренер
#футбол
#россия
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Журова назвала предсказуемым решение о дисквалификации Валиевой
30 января 2024, 17:17

Фото: istockphoto.com/DiasPhotography

Депутат Госдумы, заслуженный мастер спорта России Светлана Журова заявила, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отстранении российской фигуристки Камилы Валиевой на четыре года было ожидаемым.
«То, что сейчас происходит, было давно предсказано, очевидно. Но теперь вопрос к самой Камиле: готова ли она эти два года, пока будет действовать дисквалификация, сохранять свою спортивную форму, чтобы вернуться на мировую арену. Это у нас в конькобежном спорте ребята до 20 лет считаются юниорами, а вот в фигурном катании в этом возрасте уже заканчивают карьеру», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Журова.

А политический обозреватель Андрей Перла и вовсе высказал мнение о том, что России в связи с таким решением по поводу Валиевой нужно выйти из всех международных организаций.

«Не надо нам отбиваться. Нужно сказать вслух, что «международный спорт» должен пойти тем же маршрутом, что и все остальные созданные на Западе международные организации. А плакать про то, как нас притесняют злые англосаксы в разных комиссиях, — противно и бесполезно», — приводит «Царьград» слова Перлы.
Ранее стало извсетно, что спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года.

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#суд
#спорт
#мнение
#фигурное катание
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