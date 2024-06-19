В Пушкинском округе проведут фестиваль «Спортивный десант»

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22 июня в Ивантеевке пройдет фестиваль «Спортивный десант». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Мероприятие пройдет в городском парке культуры и отдыха Ивантеевки.
Также, помимо основной спортивной программы, гостей ждут выступления рок-группы «Земляне», группы «Стрелки» и Ираклия Пирцхалава.
Начало мероприятия в 12:00.
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«Приглашаются любители спорта всех возрастов! Каждый желающий сможет стать участником турнира на самый сильный удар, показать силы в кросс-фите, забеге, отжиманиях. Спортсмены примут участие в соревнованиях по боксу. Елена Савельева, Александр Лебзяк, Глеб Бакши, Денис Лебедев - именитые спортсмены, которые также примут участие в ярком спортивном событии», — рассказали в пресс-службе.
Также, помимо основной спортивной программы, гостей ждут выступления рок-группы «Земляне», группы «Стрелки» и Ираклия Пирцхалава.
Начало мероприятия в 12:00.
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Мира Полтева