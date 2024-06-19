В Пушкинском округе проведут фестиваль «Спортивный десант»

Завершить ремонт стадиона «Авангард» в Коломне планируют к 1 августа, а открыть для посещения – в сентябре. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он проинспектировал ход ремонта главного стадиона городского округа, поговорил с тренерами и родителями.