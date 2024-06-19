Пловец Гусенков из Ивантеевки представит Россию на Играх БРИКС

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Воспитанник ивантеевского учебного центра №5 Анатолий Гусенков вошёл в состав национальной сборной на Играх БРИКС, сообщает пресс-служба Пушкинского городского округа.
«Анатолий Гусенков уже завоевал ряд престижных наград, выдающиеся результаты он показал на соревнованиях «Юность России», «Весёлый дельфин», Кубок ректора Поволжского ГУФКСиТ и пр. Коллеги Анатолия отзываются о нём как о настоящем профессионале и бойце», — говорится в сообщении.Соревнования по плаванию в рамках Игр БРИКС пройдут с 19 по 21 июня в Казани. Участники будут состязаться в плавании вольным стилем, комплексном плавании, заплывах на спине и в ряде других дисциплин. Победителя определят по правилу одного старта — медали получат те, кто показал лучшее время в финальном заплыве.
Читайте также:
ФК «Краснодар» готов заплатить за полузащитника Козлова 120 млн рублей
Стартовала регистрация на турнир по киберхоккею Ovi Cyber Cup
Хоккеист Кожевников: у Радулова и Шипачева ещё есть шанс поиграть
Лев Каштанов