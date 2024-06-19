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Пловец Гусенков из Ивантеевки представит Россию на Играх БРИКС

19 июня 2024, 10:41
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Воспитанник ивантеевского учебного центра №5 Анатолий Гусенков вошёл в состав национальной сборной на Играх БРИКС, сообщает пресс-служба Пушкинского городского округа.


«Анатолий Гусенков уже завоевал ряд престижных наград, выдающиеся результаты он показал на соревнованиях «Юность России», «Весёлый дельфин», Кубок ректора Поволжского ГУФКСиТ и пр. Коллеги Анатолия отзываются о нём как о настоящем профессионале и бойце», — говорится в сообщении.
Соревнования по плаванию в рамках Игр БРИКС пройдут с 19 по 21 июня в Казани. Участники будут состязаться в плавании вольным стилем, комплексном плавании, заплывах на спине и в ряде других дисциплин. Победителя определят по правилу одного старта — медали получат те, кто показал лучшее время в финальном заплыве.

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#брикс
#игры
ФК «Краснодар» готов заплатить за полузащитника Козлова 120 млн рублей
18 июня 2024, 22:50

Фото: iStock/master1305

ФК «Краснодар» готов заплатить за полузащитника калининградской «Балтики» Данилу Козлова 120 миллионов рублей.
По данным «РБ Спорт», «Краснодар» улучшил предложение по футболисту Козлову. Скорее всего, он все-таки перейдет в состав «Краснодара». А сумма трансфера 19-летнего полузащитника составит 120 млн рублей.

Изначально «Краснодар» предлагал за Козлова 100 млн рублей, однако «Балтика» не оценила подобное предложение. Тогда «быки» улучшили предложение и «Балтике», и самому игроку по личному контракту.

Данила Козлов в сезоне-2023/2024 в РПЛ в составе «Балтики» сыграл 10 матчей, забил 2 мяча и стал автором 4 голевых передач, став главным открытием сезона.

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Стартовала регистрация на турнир по киберхоккею Ovi Cyber Cup
18 июня 2024, 22:16

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Открыт приём заявок на участие в киберспортивных соревнованиях по виртуальному хоккею Ovi Cyber Cup. Они состоятся в рамках традиционного Кубка Александра Овечкина, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
До турнира допускается любой желающий без возрастных ограничений. Киберспортсмены померяются силами на хоккейном симуляторе NHL. Всего состоится четыре квалификационных турнира. Первый пройдёт 23 июня, второй – 30 июня, третий – 7 июля, а заключительный – 14 июля. По четыре победителя каждой квалификации выйдут в следующую отборочную стадию, которая определит участников Финала четырёх.

Подать заявку на участие в Ovi Cyber Cup и узнать подробности отборочных этапов можно на сайте. Новости о турнире будут размещать в соцсети VK.
«Большой финал пройдёт в заключительный день розыгрыша Кубка Александра Овечкина по хоккею. Победителей и призёров киберспортивного турнира определят в игровой зоне на Арене «Мытищи». Следить за решающими встречами будут гости Кубка Овечкина, в том числе и сам легендарный капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», – уточнили в министерстве.
Шестой розыгрыш Кубка Александра Овечкина среди детско-юношеских хоккейных команд пройдёт на Арене «Мытищи» в начале августа.

Кибертурнир Ovi Cyber Cup и соревнования «Кубка Овечкина» пройдут в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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Хоккеист Кожевников: у Радулова и Шипачева ещё есть шанс поиграть
18 июня 2024, 22:06

Фото: iStock/JohnAlexandr

Двукратный олимпийский чемпион, советский и российский хоккеист Александр Кожевников оценил перспективы нападающих Александра Радулова и Вадима Шипачева.
«Андрей Разин говорит, что у Шипачева и Радулова лучшие годы карьеры позади? Я не вижу в этом ничего такого. Это заслуженный человек, у него есть право на свое мнение. Другое дело, что у них еще есть шанс поиграть», — заявил Кожевников в беседе с «РБ Спорт».

Он подчеркнул, что не у всех команд такие молодые составы, как у «Металлурга».

Радулов и Шипачев в 2023 году играли за «Ак Барс». После Радулов подписал контракт с «Локомотивом», а Шипачев — с минским «Динамо».

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Газзаев оценил переход нападающего «Ариса» Артема Шуманского в ЦСКА
18 июня 2024, 21:38

Фото6 РИА Новости/Евгений Биятов

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев специально оценил переход нападающего «Ариса» Артема Шуманского в ЦСКА.
«Думаю, Шуманского берут на перспективу. Посмотрим, как он себя проявит. Что касается комплектования команды, то давайте откроем турнирную таблицу. Какое место занял ЦСКА в прошлом сезоне? Шестое. К сожалению, в последнее время ЦСКА – это клуб с большими традициями, но с не очень большими амбициями», — заявил Газзаев в интервью Metaratings.ru.

По его словам, клубу стоит приглашать футболистов, которые могут бороться за чемпионство.

Газзаев отметил, что ЦСКА необходимо обратить внимание на грамотную трансферную политику. Он напомнил, что «армейцы» ранее всегда боролись исключительно за первое место, а второе принималось как провал. На сегодняшний день, по словам бывшего главного тренера ЦСКА, у клуба изменилась психология, и их устраивает тот факт, что они больше не борются за первое место.

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#увольнение
#контракт
#психология
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Экс-нападающий ЦСКА Заболотный подписал контракт с «Химками»
18 июня 2024, 21:27

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший экс-нападающий ЦСКА Антон Заболотный подписал контракт на два года с «Химками» на правах свободного агента.
18 июня стало известно, что 33-летний Заболотный уходит из ЦСКА, где играл с 2021 года. За время, проведённое в команде, футболист забил 22 гола и сделал 11 результативных передач в 104 матчах за армейский клуб.

Однако теперь он подписал двухлетний контракт с ФК «Химки», об этом сообщает Metaratings.ru. Сделал спортсмен это на правах свободного агента.

Ранее футболист Валерий Масалитин связал увольнение главного тренера ЦСКА Владимира Федотова со своего поста с неудачами команды, которые наблюдались в последнее время.

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Фехтовальщица Гучмазова предложила отправиться на фронт сопернице из Украины
18 июня 2024, 20:24

Фото: iStock/gorodenkoff

Уроженка России, фехтовальщица Майя Гучмазова, выступающая за сборную Грузии с 2017 года, предложила украинской фехтовальщице Елене Кривицкой отправиться на фронт, а не на соревнования, после отказа пожать руку.
«Вон берите ружьё и воюйте, защищайте свою родину. А не разъезжайте за счёт государственных денег по Швейцарии, по соревнованиям и не фехтуйте!» — сказала Гучмазова в интервью RT.

Она поделилась, что не ожидала такого поведения от украинки, так как они давно знакомы. Гучмазова также отметила, что украинским спортсменам официально разрешили не пожимать руку другим участникам соревнований. При этом тренер Кривицкой прокомментировала инцидент и сообщила, что будет разбираться в ситуации.

«А если бы так сделала я, меня бы дисквалифицировали», — заключила фехтовальщица из России.

Напомним, на чемпионате Европы в Базеле украинская фехтовальщица после выигрышного поединка отказалась пожимать руку российской сопернице, которая выступает за Грузию.

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#интервью
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Подмосковные спортсмены стали призерами XII летней Спартакиаде по тхэквондо
18 июня 2024, 13:25

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Пять медалей завоевали подмосковные спортсмены на XII летней Спартакиаде учащихся по тхэквондо. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
XII летняя Спартакиада учащихся России по тхэквондо проходила с 14 по 17 июня в Красноярске. В активе подмосковных тхэквондистов одно первое место, одно второе и три третьих места.

«Сабина Омарова завоевала золотую медаль в весовой категории до 68 кг, а Карим Рамазанов, выступавший в весовой категории до 78 кг, стал серебряным призёром турнира. Бронзовые награды достались Егору Шефатову в весовой категории 78 кг, Илье Шилову в весовой категории до 48 кг и Александру Дейниченко в весовой категории до 63 кг», — сообщили в пресс-службе.

В соревнованиях по тхэквондо на даянге за два дня приняли участие 184 спортсмена из 39 регионов России. Юные спортсмены боролись за медали в 10 весовых категориях.

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Подмосковные баскетболистки завоевали медаль Спартакиады учащихся
18 июня 2024, 12:42

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Серебряную медаль XII летней Спартакиады учащихся среди юниорок завоевала сборная команда Московской области, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«В финальном раунде турнира соревновались 11 команд, в которых играли спортсменки 2009-2010 гг. рождения. В полуфинале подмосковная сборная боролась с командой Курской области и одержала победу со счётом 83:60. А в финале представительницы Московской области уступили команде Москвы», — говорится в сообщении.
Финальные соревнования проводились в Краснодаре с 11 по 17 июня. Спартакиада была организована в рамках федеральной программы «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее сообщалось, что на Озернинском водохранилище в Рузе прошли соревнования Кубка чемпионов Swimcup по плаванию, в них приняли участие более 500 человек.

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#спорт
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#московская область
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Подмосковные теннисисты завоевали десять медалей на первенстве России
18 июня 2024, 09:46

Фото: iStock/PrathanChorruangsak

Десять наград завоевали спортсмены из Московской области на первенстве России по теннису: шесть высшего достоинства, две серебряные и две бронзовые, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Две золотые медали в копилку Московской области положил Егор Плешивцев: он стал лучшим в одиночном разряде среди юниоров, а также в парном разряде в тандеме с ещё один подмосковным спортсменом — Тимофеем Дерепаско», — говорится в сообщении.
Золотую медаль выиграла также Анна Пушкарёва в одиночном разряде среди юниорок, а в парном разряде высшей награды удостоилась представительница Подмосковья Дарья Шадчнева, сыгравшая в тандеме со спортсменкой из Ростова-на-Дону.

Ещё одно золото завоевал Тимофей Дерепаско в смешанном разряде. В этой же категории серебряную медаль выиграл подмосковный теннисист Роман Харламов, а бронзу — Дарья Шадчнева.

Кроме того, Иван Грецкий из Подмосковья занял второе место в одиночном разряде среди юниоров и третье — в парном разряде среди юниоров.

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#минспорта мо
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