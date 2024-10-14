В Раменском 12 октября состоялся турнир по фиджитал-единоборствам

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Представители Московской области приняли участие в уникальных соревнованиях по фиджитал-единоборствам, которые проходили в Раменском городском округе 12 октября, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Участники состязаний соревновались друг с другом на приставке PlayStation 5 в рамках киберспортивной дисциплины «Mortal Kombat», после чего провели десятиминутные поединки по спортивной борьбе грэпплинг в формате «до болевого или удушающего, без баллов». Итоги обоих раундов были суммированы, что позволило определить победителя.
Турнир проходил в формате матчевой встречи 3 на 3. Команда «Savior Раменское» боролась за победу против сборной гостей из городских округов Люберцы, Жуковский и Рязань.
В первом раунде Равиль Мутовалов из Раменского потерпел поражение от Михаила Пантелеева из Жуковского.
Во втором раунде Дмитрий Петров из Раменского взял верх над Шерзодбеком Тухтаевым из Красково.
В финальной схватке Екатерина Яр из Раменского оказалась сильнее Александры Левкиной из Рязани. В итоге команда «Savior Раменское» праздновала успех.
Мероприятие состоялось в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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Турнир проходил в формате матчевой встречи 3 на 3. Команда «Savior Раменское» боролась за победу против сборной гостей из городских округов Люберцы, Жуковский и Рязань.
В первом раунде Равиль Мутовалов из Раменского потерпел поражение от Михаила Пантелеева из Жуковского.
Во втором раунде Дмитрий Петров из Раменского взял верх над Шерзодбеком Тухтаевым из Красково.
В финальной схватке Екатерина Яр из Раменского оказалась сильнее Александры Левкиной из Рязани. В итоге команда «Savior Раменское» праздновала успех.
После командного фиджитал-турнира прошли открытые соревнования для детей и взрослых. В них участвовали спортсмены из Раменского, Красногорска, Лыткарино, Люберец, Жуковского, Дзержинского, Бронниц, Котельников и Москвы.«Такой формат командного фиджитал-противостояния я видела только на Играх Будущего в Казани. А сейчас и у нас в подмосковном Раменском. Счастлива быть частью такого события, мы в авангарде! У этого формата очень большой потенциал», — поделилась эмоциями профессиональный боец ММА, призер Кубка России по спортивной борьбе грэпплинг Екатерина Яр.
Мероприятие состоялось в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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Дайана Хусинова