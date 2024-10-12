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Спортсменки клуба «Равные возможности» завоевали серебро на чемпионате по волейболу сидя

12 октября 2024, 13:56
Фото: администрация г.о. Серпухов

Фото: администрация г.о. Серпухов

Во дворце спорта «Егорьевск» 10 октября состоялся чемпионат Московской области по волейболу сидя. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Серпухов.
Отмечаться, что соревнования собрали спортсменов из шести подмосковных городов: Воскресенска, Егорьевска, Коломны, Подольска, Серпухова и Щёлкова. Это мероприятие является важным этапом в спортивной карьере участников, поскольку соревнования проводились среди мужчин и женщин раздельно, что позволило каждому спортсмену в полной мере показать свои навыки и мастерство.

Муниципальное бюджетное учреждение Физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Равные возможности» ​представил на чемпионат команду женщин, которая заняла второе командное место.



Подчеркнём, что прошедшие соревнования были отборочными перед чемпионатом России. По их итогам будет определён состав сборной Подмосковье.

Победителей и призёров по результатам соревнований наградили медалями и грамотами от Министерства физической культуры и спорта Московской области.

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#чемпионат
#серпухов
#волейбол
Губерниев: Футболист не должен рассказывать про алкоголь всей стране
11 октября 2024, 21:47

Фото: iStock/Александр Вильф

Комментатор Дмитрий Губерниев рекомендовал спортсменам, в частности футболистам, рассказывать не об алкоголе, а о чём-то более положительном.
Так он прокомментировал слова футболиста Максима Глушенкова о том, что он лучше выпьет пива вместо колы, и что после матчей позволяет себе по две бутылки.

«Мы знаем, что футболисты выпивают пиво. Главное, чтобы Глушенков не перешёл с пива на водку с виски. Нужно задать вопрос «Зениту». С моей точки зрения, футболист должен сеять разумное, доброе, вечное, а не рассказывать про алкоголь всей стране», – отметил в беседе с Metaratings.ru Губерниев.

Ранее сербский тренер Радослав Батак заявил, что сам не пьёт пиво после матчей и другим не рекомендовал бы.

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#алкоголь
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Капитан «Трактора» Ткачёв о старте команды в КХЛ: Настраиваемся только на победы
11 октября 2024, 21:37

Фото: iStock/gorodenkoff

Капитан «Трактора» Владимир Ткачёв высказался о старте клуба в регулярном сезоне-2024/25 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Мы просто работаем. Это плоды работы всей команды. Ребята стараются. Конечно, когда есть серия побед, это придаёт положительные эмоции. Мы настраиваемся только на победы, и других мыслей у нас нет», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Ткачёв.

Напомним, что с начала нового сезона КХЛ «Трактор» за 13 матчей одержал девять побед и потерпел четыре поражения.

Ранее российский защитник «Трактора» Илья Карпухин назвал отличной игрой матч с «Нефтехимиком» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, где челябинцы одержали победу.

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#хоккей
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Радослав Батак прокомментировал своё отношение к пиву
11 октября 2024, 21:27

Фото: iStock/Kseniya Romazanova

Сербский тренер Радослав Батак заявил, что сам не пьёт пиво после матчей и другим не рекомендовал бы.
При этом он признался, что не запрещает футболистам выпивать напиток после матчей.

Так он прокомментировал слова футболиста Максима Глушенкова о том, что он лучше выпьет пива вместо колы, и что после матчей позволяет себе по две бутылки.

«Доктора объясняли, что пиво — это не хорошо. Но есть люди, которые любят пиво, хотя я к ним не отношусь. Конечно, кола самая вредная и если выбирать меньшее из двух зол, то лучше пиво. После игр главное — карбогидрат, хорошее питание и вода. После победных матчей на совместном ужине игроки у меня спрашивали, можно выпить. Да, если кто-то чувствует, что ему станет легче после одного пива и он получит удовольствие», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Батак.

Тренер подчеркнул, что, по его мнению, после матчей всё же организму нужно не пиво, чтобы восполнить потраченную энергию.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что полузащитник команды Алексей Батраков является открытием сезона РПЛ, показывающим действительно высокий уровень профессионализма.

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#спорт
#тренер
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#пиво
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#рф
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Смородская назвала Батракова открытием сезона
11 октября 2024, 21:19

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что полузащитник команды Алексей Батраков является открытием сезона РПЛ, показывающим действительно высокий уровень профессионализма.
«Батраков — открытие сезона. Очень уверено играет. Он показывает удивительно высокий уровень футбола для своего возраста. «Локомотив» так высоко идет в том числе благодаря его действиям на поле», — прокомментировала в беседе с «РБ Спорт» Смородская.

До этого Алексей Батраков был признан лучшим игроком месяца в РПЛ.

Ранее бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказывал мнение о том, что лучшим тренером РПЛ является Михаил Галактионов. Специалист подчёркивал профессионализм тренера, отмечая, что тот вызывает не только доверие, но и показывает хорошие результаты работы.

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#спорт
#мнение
#тренировки
#рпл
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Мусаев раскрыл, против кого хотел бы сыграть
Мусаев выразил желание сыграть против Англии и Бразилии
11 октября 2024, 21:07

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев поделился, что встретился бы на футбольном поле в матчах против команд Англии и Бразилии.
«Хотел бы сыграть против Бразилии и Англии. Нравятся, как там играют нападающие Уоткинс и Винисиус», — заявил в беседе с «РБ Спорт» Мусаев.

Он также выразил сожаление по поводу отмены матча с Пакистаном, отметив, что игра с любой сборной является опытом, а отстаивание на поле не просто своей команды, а страны в составе сборной – это, по мнению спортсмена, прекрасно.

Ранее бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что российская национальна команда в условии отсутствия матчей со сборными других стран могла бы сыграть с молодёжной сборной.

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В Волоколамске прошёл чемпионат по ползанию для малышей «Ползком-2024»
11 октября 2024, 16:11

Фото: пресс-служба администрации г.о Волоколамск

В Волоколамске состоялся юбилейный десятый чемпионат по ползанию для малышей до одного года под названием «Ползком-2024». Это событие стало настоящим праздником для детей, их родителей и всех гостей, сообщает пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Пятнадцать юных спортсменов приняли участие в соревнованиях, их активно поддерживали родители, братья и сёстры и болельщики. Во время перерывов между забегами проводились розыгрыши призов и подарков.

Чемпионат является не только спортивным событием, но и возможностью для семей весело провести время, продемонстрировать успехи своих детей и получить приятные подарки.

В этом году первое место заполучил Фатеев Тимофей, который преодолел дистанцию за 44,39 секунды и получил санки-коляску;

Второе место заняда Ногина Мария, преодолевшая дистанцию за 1 час 14 минут 90 секунд и получила бизикуб;

Третье место досталось Майорову Михаилу: он преодолел дистанцию за 1 час 15 минут 1 секунду и получил развивающую каталку.

Заместитель главы Волоколамского района Марина Марнова обратилась ко всем участникам и гостям чемпионата с тёплыми словами приветствия. Она подчеркнула, что это мероприятие стало традиционным и любимым для многих семей. Чемпионат по ползанию предоставляет детям возможность продемонстрировать свои навыки, а родителям — проявить себя в роли активных болельщиков. В перерывах между забегами проводились разнообразные конкурсы и викторины, где каждый желающий мог принять участие.

Всех участников и гостей чемпионата приветствовала заместитель главы Волоколамского округа Марина Марнова. Она отметила, что это мероприятие стало традиционным и любимым для многих семей.Чемпионат по ползанию предоставляет возможность не только детям продемонстрировать свои способности, но и родителям проявить себя в качестве болельщиков.

В перерывах между забегами проводились конкурсы и викторины, в которых могли участвовать все желающие.

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#волоколамск
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Общественник Иванов заявил о поощрении ООН травли православных на Украине
11 октября 2024, 15:17

Фото: iStock/dimid_86

Председатель Общественного общероссийского движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что на Украине православные верующие подвержены травле, что поддерживается ООН.
По его словам, этот факт подтверждает отписка Управления верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с данным законом, который фактически позволяет уничтожить УПЦ.

«Ответ от верховного комиссара ООН по правам человека сложно назвать удовлетворительным. Спонсируемое коллективным Западом, Управление не предлагает реальных решений для защиты прав верующих на Украине. Дежурные формулировки озабоченности не могут заменить настоящих действий, которые должны быть предприняты для обеспечения свободы вероисповедания и защиты угнетаемых религиозных общин», — отметил в беседе с NEWS.ru Иванов.

Ранее ВСУ постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин заявил, что устраивают расстрелы в Курской области, издеваются и угоняют в плен мирных жителей, но Запад молчит.

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#запад
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#религия
#православие
#права
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Колосков назвал альтернативного Медиалиге соперника для сборной России
Колосков рекомендовал сборной России сыграть с Кыргызстаном
11 октября 2024, 15:02

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что сборной России лучше проводить матчи с Кыргызстаном, чем с Медиалигой.
«Сборная Медиалиги, сборная легионеров — это не соперники для сборной России. Лучше играть с Кыргызстаном, чем с Медиалигой. Киргизия к чему-то готовится, играет в международных соревнованиях. Каждый сбор преследует какую-то цель. Какие цели преследует матч со сборной Медиалиги? Я сторонник того, чтоб наша сборная играла, но играла с другими сборными. Все игры в последнее время были хорошими и содержательными, за исключением матча с Вьетнамом», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Колосков.

До этого бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил о целесообразности октябрьского сбора для российской национальной команды, несмотря на отсутствие товарищеских матчей.

«Сбор стоило проводить. Тренер должен общаться с футболистами. У них проходят теоретические занятия, много в сборной молодых игроков, для них попадание в сборную и общение с футболистами, которые зарекомендовали себя, очень полезно. Тренер видит потенциал игроков, которые приходят. Польза от этого есть. Неважно, провели матч или нет», — высказался в беседе с Газета.ру Гладилин.

Ранее бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что российская национальна команда в условии отсутствия матчей со сборными других стран могла бы сыграть с молодёжной сборной.

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#тренер
#матч
#игры
#футболист
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Сборная Австралии по футболу выразила отношение к товарищескому матчу с РФ
11 октября 2024, 14:49

Фото: iStock/husayno

Федерация футбола Австралии сообщила, что сборная страны сейчас не намерена проводить товарищеский матч с национальной командой России.
В Федерации пояснили Metaratings.ru, что график официальных матчей их национальной уже распланирован до июня 2025 года. Кроме того, сборная Австралии не заинтересована в каких-либо товарищеских играх, причём это касается не только России, но и команд других стран в том числе.

До этого бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин призывал сборную России не играть с командой Медиалиги.

«Сборной не надо играть с командой Медиалиги. Пусть они занимаются шоу сами. Сборной Медиалиги можно сыграть с ветеранами, артистами. Не надо путать национальную сборную и медиапроект», — высказался в беседе с Газета.ру Гладилин.

Ранее бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что российская национальна команда в условии отсутствия матчей со сборными других стран могла бы сыграть с молодёжной сборной.

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#график
#футболист
#рф
#спорт
#австралия
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