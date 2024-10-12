Спортсменки клуба «Равные возможности» завоевали серебро на чемпионате по волейболу сидя

Фото: администрация г.о. Серпухов
Во дворце спорта «Егорьевск» 10 октября состоялся чемпионат Московской области по волейболу сидя. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Серпухов.
Анастасия Чинкова
Фото: администрация г.о. Серпухов
Фото: iStock/Александр Вильф
«Мы знаем, что футболисты выпивают пиво. Главное, чтобы Глушенков не перешёл с пива на водку с виски. Нужно задать вопрос «Зениту». С моей точки зрения, футболист должен сеять разумное, доброе, вечное, а не рассказывать про алкоголь всей стране», – отметил в беседе с Metaratings.ru Губерниев.
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«Мы просто работаем. Это плоды работы всей команды. Ребята стараются. Конечно, когда есть серия побед, это придаёт положительные эмоции. Мы настраиваемся только на победы, и других мыслей у нас нет», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Ткачёв.
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«Доктора объясняли, что пиво — это не хорошо. Но есть люди, которые любят пиво, хотя я к ним не отношусь. Конечно, кола самая вредная и если выбирать меньшее из двух зол, то лучше пиво. После игр главное — карбогидрат, хорошее питание и вода. После победных матчей на совместном ужине игроки у меня спрашивали, можно выпить. Да, если кто-то чувствует, что ему станет легче после одного пива и он получит удовольствие», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Батак.
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
«Батраков — открытие сезона. Очень уверено играет. Он показывает удивительно высокий уровень футбола для своего возраста. «Локомотив» так высоко идет в том числе благодаря его действиям на поле», — прокомментировала в беседе с «РБ Спорт» Смородская.
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
«Хотел бы сыграть против Бразилии и Англии. Нравятся, как там играют нападающие Уоткинс и Винисиус», — заявил в беседе с «РБ Спорт» Мусаев.
Фото: пресс-служба администрации г.о Волоколамск
Фото: iStock/dimid_86
«Ответ от верховного комиссара ООН по правам человека сложно назвать удовлетворительным. Спонсируемое коллективным Западом, Управление не предлагает реальных решений для защиты прав верующих на Украине. Дежурные формулировки озабоченности не могут заменить настоящих действий, которые должны быть предприняты для обеспечения свободы вероисповедания и защиты угнетаемых религиозных общин», — отметил в беседе с NEWS.ru Иванов.
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«Сборная Медиалиги, сборная легионеров — это не соперники для сборной России. Лучше играть с Кыргызстаном, чем с Медиалигой. Киргизия к чему-то готовится, играет в международных соревнованиях. Каждый сбор преследует какую-то цель. Какие цели преследует матч со сборной Медиалиги? Я сторонник того, чтоб наша сборная играла, но играла с другими сборными. Все игры в последнее время были хорошими и содержательными, за исключением матча с Вьетнамом», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Колосков.
«Сбор стоило проводить. Тренер должен общаться с футболистами. У них проходят теоретические занятия, много в сборной молодых игроков, для них попадание в сборную и общение с футболистами, которые зарекомендовали себя, очень полезно. Тренер видит потенциал игроков, которые приходят. Польза от этого есть. Неважно, провели матч или нет», — высказался в беседе с Газета.ру Гладилин.
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«Сборной не надо играть с командой Медиалиги. Пусть они занимаются шоу сами. Сборной Медиалиги можно сыграть с ветеранами, артистами. Не надо путать национальную сборную и медиапроект», — высказался в беседе с Газета.ру Гладилин.