В РФС назвали сроки возвращения России на международные турниры

Фото: iStock/FotografieLink
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков назвал сроки возвращения российских сборных и клубов на международные турниры. Об этом сообщает «Чемпионат».
Согласно мнению Колоскова, это произойдет не ранее 2026 года. Почетный президент РФС отметил, что эти сроки являются его личным расчетом.
Напомним, отечественные клубы и сборные с февраля 2022 года не принимают участия в международных соревнованиях по решению Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций. С того времени национальная команда проводит исключительно товарищеские матчи со сборными из дружественных государств, а клубы соревнуются во внутренних турнирах.
Читайте также:
В Жуковском проведут чемпионат и первенство России по эстафетам
Горохова объяснила разрыв контрактов спонсоров с МОК
Международный союз велосипедистов допустил российских и белорусских спортсменов до соревнований
Екатерина Коршунова