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В РФС назвали сроки возвращения России на международные турниры

Колосков: россиян вернут на мировые турниры через два года после окончания СВО
20 сентября 2024, 13:00
Фото: iStock/FotografieLink

Фото: iStock/FotografieLink

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков назвал сроки возвращения российских сборных и клубов на международные турниры. Об этом сообщает «Чемпионат».


Согласно мнению Колоскова, это произойдет не ранее 2026 года. Почетный президент РФС отметил, что эти сроки являются его личным расчетом.

Напомним, отечественные клубы и сборные с февраля 2022 года не принимают участия в международных соревнованиях по решению Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций. С того времени национальная команда проводит исключительно товарищеские матчи со сборными из дружественных государств, а клубы соревнуются во внутренних турнирах.

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#соревнования
В Раменском проведут фестиваль женского футбола
20 сентября 2024, 12:22

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Большой фестиваль женского футбола состоится на стадионе «Ильинский авангард» в Раменском 20 октября под эгидой социального проекта «Футбольные мамы», мероприятие организуют в рамках акции «100 турниров — 100 городов», посвящённой Году семьи, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Движение «Футбольные мамы» едет к нам. Куратор Московского движения Ольга Соломатина проводит потрясающие турниры. Мы будем играть с другими командами. Это будет большой футбольный праздник», — сказала тренер и куратор проекта «Футбольные мамы» в Раменском округе Лидия Бовт.
Она добавила, что в проекте участвуют активные женщины, которые не умеют играть в футбол, но очень хотят научиться.

Отмечается, что гостей фестиваля ожидают не только матчи, но и культурно-развлекательная программа.

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В Серпухове проведут БОКСЗАБЕГ по двум маршрутам
20 сентября 2024, 11:10

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

БОКСЗАБЕГ под девизом «Беги вдоль Оки!» состоится в городском округе Серпухов в ближайшую субботу, 21 сентября, участников спортивного мероприятия ждут различные соревнования и развлечения, сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
«Желающим принять участие в забеге нужно предварительно зарегистрироваться на сайте мероприятия. Официальное открытие состоится в десять утра, а старт бегунам дадут через час — в 11:00. Для участников подготовлены две дистанции — а четыре и на девять километров. Маршруты проложены по живописным местам города: от парка Олега Степанова до городского пляжа на Оке. Программой предусмотрены забеги для детей и для семейных команд», — говорится в сообщении.
В рамках мероприятия организуют также показательные бои спортсменов, игры в пляжный футбол и волейбол, интерактивные спектакли, квизы и мастер-классы. Будут работать площадки для сдачи нормативов ГТО и игры в лазертаг, а завершится спортивный праздник концертом, на котором выступят известные российские исполнители.

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В Жуковском проведут чемпионат и первенство России по эстафетам
19 сентября 2024, 20:13

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский

В Жуковском на стадионе «Метеор» 21 и 22 сентября пройдут чемпионат и первенство России по эстафетам среди юниоров и юниорок до 20 лет, а также юношей и девушек до 18 лет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Изначально соревнования должны были пройти в Брянске, однако в итоге решением исполкома ВФЛА России местом их проведения был выбран спорткомплекс «Метеор» городского округа Жуковский. Эстафеты будут проходить два дня. В первый день соревнования начнутся в полдень, во второй – в 10 утра. Также предусмотрены женская и мужская категории», – говорится в сообщении.
Как отметили в администрации, вход на соревнования будет свободным. Стать болельщиками смогут все желающие жители и гости города.

Соревнования состоятся по адресу: Жуковский, стадион «Метеор» (ул. Пушкина, д. 3).

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Гонсалес: «Краснодар» может бороться с «Зенитом» за чемпионство
19 сентября 2024, 19:31

Фото: iStock/efks

Защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес заявил о том, что команда может побороться с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ.
«Может ли «Краснодар» бороться с «Зенитом» за чемпионство? Уверен, что да. Мы хотим показать это, мы готовы», — прокомментировал ситуацию в беседе с «РБ Спорт» Гонсалес.

В настоящее время «Краснодар» набрал 18 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Зенита» всего на два очка. При этом отмечается, что в следующем матче команда встретится на поле с «Акроном».

Ранее бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков высказывал мнение о том, что ЦСКА крайне нуждается в забивном нападающем. Он также выражал надежду на то, что, возможно, таким игроком сможет стать Гуарирапа.

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#рпл
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Мор: У Соболева пока не сильно получается в «Зените»
19 сентября 2024, 19:23

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Бывший игрок «Спартака», двукратный чемпиона России Эдуард Мор высказал мнение о том, что футболист Александр Соболев при всё своём старании пока не вписался в «Зенит».
«Пока не могу сказать, что Соболев чувствует себя в «Зените» как в своей тарелке. Видно, что желания у него хоть отбавляй, на поле выходит максимально сконцентрированным, но пока у него не сильно получается. Была хорошая голевая передача в кубковом матче с «Рубином». Физические кондиции Александра оставляют желать лучшего», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Соболев.

Он объяснил такую ситуацию тем, что спортсмен перед переходом в клуб пропустил много времени.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак в комментарии к первой игре в новой команде нападающего Александра Соболева заявил, что спортсмену предстоит набрать форму.

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#спорт
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#клуб
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#футбол
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Терёхин объяснил признание Тюкавина лучшим футболистом России
19 сентября 2024, 18:17

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Бывший форвард «Динамо и сборной России Олег Терёхин заявил, что признание нападающего Константина Тюкавина лучшим футболистом России в сезоне-2023/24 является абсолютно закономерным.
«Абсолютно верное решение, Тюкавин закономерно признан лучшим. В прошлом сезоне он забивал много и отдавал голевые передачи. В этом сезоне ему пока не хватает прежней уверенности. Ему уже пора задумываться о переходе в Европу. Тюкавин может попасть в топ-клуб. Если будет хороший вариант, надо уезжать, конечно», — пояснил в беседе с Metaratings.ru Терёхин.

Он добавил, что есть хорошие примеры российских футболистов, которые удачно строят карьеру за рубежом.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев высказывал мнение о том, что наиболее ярко себя проявил на старте РПЛ полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков.

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#клуб
#мнение
#рпл
#спортсмены
#футбол
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Агент Сафонов назвал лучшее приобретение «Спартака»
Агент Сафонов назвал лучшим приобретением «Спартака» Станковича
19 сентября 2024, 18:04

Фото: iStock/FotografieLink

Футбольный агент Алексей Сафонов высказал мнение о том, что лучшим приобретением «Спартака» стал главный тренер команды Деян Станкович.
«Станкович, в отличие от других тренеров, даёт играть практически всем игрокам. В «Спартаке» практически не осталось обиженных. Сейчас, когда команда забивает гол, вскакивает вся скамейка. Это о многом говорит, в «Спартаке» больше нет равнодушных. Лучшее приобретение «Спартака» – это Станкович. У команды появился характер, с каждым матчем она становится всё сильнее и сильнее», – поделился в беседе с Metaratings.ru Сафонов.

Однако он отметил и проблемы команды. По мнению Сафонова они заключаются в большом составе игроков в клубе.

Ранее бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков высказал мнение о том, что ЦСКА крайне нуждается в забивном нападающем.

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#мнение
#спорт
#футбол
#тренер
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Мытищи примут международные и всероссийские соревнования по парусному спорту
19 сентября 2024, 14:34

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Три турнира по парусному сорту состоятся в акватории Пироговского водохранилища в городском округе Мытищи, они будут проходить с 20 по 24 сентября, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«На Пироговском водохранилище в ближайшие дни пройдёт международная парусная регата Ассамблеи народов Евразии и Африки, Кубок России по инклюзивному парусному спорту и фиджитал-регата, совмещающая в себе традиционный парусный спорт и пилотирование радиоуправляемыми моделями парусников», — говорится в сообщении.
Участниками соревнований станут более 350 спортсменов из разных регионов России, а также из Индии, Абхазии, Республики Беларусь и стран Африки.

В министерстве отметили, что соревнования состоятся в рамках всероссийских учебно-тренировочных сборов по инклюзивному парусному спорту, которые организовало общественное движение «Инклюзивные паруса России» благотворительного фонда «Подари Любовь Миру».

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#парусный спорт
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Подмосковный спортсмен завоевал золото на международном турнире «Кубок нефтяной столицы»
19 сентября 2024, 13:55

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Представитель Московской области завоевал золотую медаль на международных соревнованиях по греко-римской борьбе «Кубок нефтяной столицы», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Адлет Тюлюбаев, призёр чемпионата Европы 2024 года, выступал за Московскую область в весовой категории до 77 кг. В финале он одержал победу над соперником из Казахстана Темирланом Каратаем. Третье место разделили Ырыскелди Максатбек из Киргизии и Кирилл Минко из Казахстана.

Адлет Тюлюбаев является представителем Центра олимпийской спортивной подготовки Московской области.

С 16 по 21 сентября в казахстанском городе Атырау пройдёт традиционный международный турнир «Кубок нефтяной столицы» по спортивной борьбе. В рамках этого мероприятия также состоятся соревнования по вольной борьбе.

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