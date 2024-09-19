В Жуковском проведут чемпионат и первенство России по эстафетам

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский
В Жуковском на стадионе «Метеор» 21 и 22 сентября пройдут чемпионат и первенство России по эстафетам среди юниоров и юниорок до 20 лет, а также юношей и девушек до 18 лет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Изначально соревнования должны были пройти в Брянске, однако в итоге решением исполкома ВФЛА России местом их проведения был выбран спорткомплекс «Метеор» городского округа Жуковский. Эстафеты будут проходить два дня. В первый день соревнования начнутся в полдень, во второй – в 10 утра. Также предусмотрены женская и мужская категории», – говорится в сообщении.Как отметили в администрации, вход на соревнования будет свободным. Стать болельщиками смогут все желающие жители и гости города.
Соревнования состоятся по адресу: Жуковский, стадион «Метеор» (ул. Пушкина, д. 3).
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