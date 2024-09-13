Горохова объяснила разрыв контрактов спонсоров с МОК

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Галина Горохова заявила, что разрыв контрактов компаний -спонсоров Олимпиад с Международным олимпийским комитетом вызван поведением самой организации, которая стала полностью подконтрольна США.
«Олимпийские игры уже не такие как прежде, это можно назвать американским придатком. Я выступала в 1968 году, тогда у меня брали контроль, давали паспорт, что я — женщина, это делал МОК в той стране, куда мы приезжали на Игры. Спонсоры, вероятно, разрывают контракты из-за поведения МОК, отсутствия в соревнованиях ряда стран. Организаторы перестали быть объективными», — приводит Pravda.Ru со ссылкой на NewsInfo.Ru слова Гороховой.
Зато популярность Российской премьер-лиги возросла. Так, на старте сезона 2024/25 посещаемость РПЛ увеличилась на 3%. Как пишет Metaratings.ru, в сравнении с прошлым сезоном аудитория игр чемпионата России по футболу увеличилась на 327 болельщиков.
Ранее главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская комментировала Олимпийские игры в Париже, выразив свое недовольство одним словом – «гадкие».
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