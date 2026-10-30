В России появилась Студенческая лига бильярдного спорта «Родина»

30 октября 2026, 19:00

Фото: пресс-служба группы Родина

В Москве на Международном форуме студенческого спорта «Буря» 30 октября представили новую организацию — Студенческую лигу бильярдного спорта «Родина». Она стала 40-й студенческой спортивной лигой в стране, сообщила пресс-служба группы Родина.





Учредителями выступили Федерация бильярдного спорта России, Российский студенческий спортивный союз и МИРЭА — Российский технологический университет. Проект реализуется при поддержке Минобрнауки и Минспорта. Новую организацию возглавил заместитель министра науки и высшего образования Айрат Гатиятов.



Лига объединит университетские команды из разных регионов и даст студентам возможность участвовать в соревнованиях независимо от первоначального уровня подготовки. Организаторы рассчитывают выстроить систему регулярных турниров, в которой начинающие игроки смогут постепенно выходить на всероссийский уровень.





«Для нас важно, чтобы у каждого студента была возможность заниматься тем видом спорта, который ему действительно интересен, независимо от уровня подготовки и места обучения», — заявил Гатиятов.

«Наша задача — сделать так, чтобы студент, который сегодня впервые пришел в секцию своего вуза, уже завтра мог стать участником межвузовского турнира, а в перспективе — побороться за победу на всероссийском уровне», — отметил Крюков.

«Русский бильярд — часть нашего национального культурного наследия и интеллектуальный спорт с огромным потенциалом. Он развивает стратегическое мышление, концентрацию, умение принимать решения и добиваться результата. Сегодня важно, чтобы у молодых людей появлялось больше возможностей заниматься этим видом спорта, совершенствовать мастерство и участвовать в соревнованиях. Мы рады стать партнером Студенческой лиги и предоставить площадку Дома русского бильярда «Москва» для проведения всероссийского суперфинала. Уверен, что объединение усилий университетов, спортивного сообщества и бизнеса даст новый импульс развитию русского бильярда в России», — заявил Щекин.