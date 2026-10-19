Подмосковные школьники и студенты отметили День отца играми и состязаниями
Школьники и студенты Подмосковья приняли участие в мероприятиях, посвящённых Дню отца. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства образования Московской области.
Праздник отмечают ежегодно в третье воскресенье октября.
«В преддверии Дня отца «Навигаторы детства» вместе с Движением Первых провели мероприятия Всероссийской акции «Папа может». Советники директоров по воспитанию и педагоги организовали для учащихся и родителей состязания в эстафетах и активных играх. В рамках онлайн-флешмоба «Спасибо, папа!» школьники и студенты делились в соцсетях фотографиями отцов и дедушек из семейного архива, дополняя их историями и воспоминаниями», – сообщили в министерстве.
На кулинарном поединке мужские команды приготовили традиционные семейные блюда, а дочери, мамы и бабушки оценили их. Участники собрались за общим столом и вместе попробовали приготовленные угощения.
Для младших школьников «Навигаторы детства» организовали игру «Устами младенца: Папина версия». Каждый класс разделился на команды, в которые вошли ученики и их отцы или дедушки.