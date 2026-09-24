Студенты Одинцовского техникума посетили «Фабрику современных технологий»
Студенты Одинцовского техникума, которые обучаются по специальности «Сварочное производство» в рамках кластера «Топливно-энергетический комплекс», 22 сентября посетили с экскурсией «Фабрику современных технологий», сообщает Министерство образования Московской области.
Директор предприятия Александр Гаркавенко познакомил студентов с последними разработками в сфере сварочных технологий и рассказал об их применении в энергетической отрасли.
Участники экскурсии также узнали о современных методах сварки, их преимуществах и использовании в реальном производстве. В завершение встречи студенты задали вопросы и обсудили практические аспекты будущей профессии.
Полученные знания дополнили теоретическую подготовку и помогли учащимся лучше познакомиться с современными технологиями сварочного производства.
Экскурсию организовали в рамках популяризации федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети» и «Месячника профориентации».
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