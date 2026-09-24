Студенты Одинцовского техникума посетили «Фабрику современных технологий»

24 сентября 2026, 09:38

оригинал Фото: Министерство образования Московской области

Студенты Одинцовского техникума, которые обучаются по специальности «Сварочное производство» в рамках кластера «Топливно-энергетический комплекс», 22 сентября посетили с экскурсией «Фабрику современных технологий», сообщает Министерство образования Московской области.