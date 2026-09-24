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Студенты Одинцовского техникума посетили «Фабрику современных технологий»

оригинал Фото: Министерство образования Московской области

Студенты Одинцовского техникума, которые обучаются по специальности «Сварочное производство» в рамках кластера «Топливно-энергетический комплекс», 22 сентября посетили с экскурсией «Фабрику современных технологий», сообщает Министерство образования Московской области.



Директор предприятия Александр Гаркавенко познакомил студентов с последними разработками в сфере сварочных технологий и рассказал об их применении в энергетической отрасли.

Участники экскурсии также узнали о современных методах сварки, их преимуществах и использовании в реальном производстве. В завершение встречи студенты задали вопросы и обсудили практические аспекты будущей профессии.

Полученные знания дополнили теоретическую подготовку и помогли учащимся лучше познакомиться с современными технологиями сварочного производства.

Экскурсию организовали в рамках популяризации федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети» и «Месячника профориентации».

Дайана Хусинова

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