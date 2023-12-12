В Серебряных Прудах прошли соревнования по дзюдо среди детей

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды
В городском округе Серебряные Пруды состоялись соревнования по дзюдо среди юношей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
Первенство городского округа Серебряные Пруды по дзюдо, посвященное памяти воина-интернационалиста Храмшина В.Г. проходили на базе спортивного комплекса «Молодёжный».
В соревнованиях приняли участие 45 спортсменов из Подмосковья.
По итогам схваток представители городского округа в общей сложности завоевали 16 медалей: пять золотых, три серебряных и восемь бронзовых.
Золотыми призерами первенства по дзюдо стали Жаворонков Александр, Кизирян Роман, Бочаров Артем, Сайимов Руслан и Иванов Илья. Обладателями серебряных медалей стали Бардин Артем, Зайцев Артем и Сайимов Бислан.
Также бронзовыми призерами стали Шилов Степан, Малый Савелий, Моисеев Елисей, Аллахвердиев Саид, Шнайдер Николай, Маликов Максим, Арутюнян Артем и Сугробов Никита.
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В соревнованиях приняли участие 45 спортсменов из Подмосковья.
Золотыми призерами первенства по дзюдо стали Жаворонков Александр, Кизирян Роман, Бочаров Артем, Сайимов Руслан и Иванов Илья. Обладателями серебряных медалей стали Бардин Артем, Зайцев Артем и Сайимов Бислан.
Также бронзовыми призерами стали Шилов Степан, Малый Савелий, Моисеев Елисей, Аллахвердиев Саид, Шнайдер Николай, Маликов Максим, Арутюнян Артем и Сугробов Никита.
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Мира Полтева