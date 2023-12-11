В Серебряных Прудах провели благотворительный концерт в поддержку волонтёров

Фото: телеграм-канал Олега Павлихина
В школе искусств имени П.Н. Новикова в Серебряных Прудах прошёл благотворительный концерт в поддержку волонтёрского центра «Своих не бросаем». Об этом сообщил глава городского округа Олег Павлихин.
«Целью мероприятия было не только собрать деньги и направить на производство продукции для военных, но и рассказать о деятельности волонтёров муниципалитета, о том важном и нужном, что они делают для фронта, а также привлечь новых помощников. В холле были представлены продукция волонтёрского центра и стенд с фотографиями трудовых будней его волонтёров. Там же все желающие оставляли пожертвования», – написал Павлихин в своём телеграм-канале.Гостями концерта стали участники СВО с семьями, вернувшиеся из зоны спецоперации. Военным вручили госнаграды, а лучшим волонтёрам – благодарственные письма. Координатор центра Людмила Феофанова была удостоена знака «За заслуги перед городским округом Серебряные Пруды».
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Лора Луганская