В Серебряных Прудах провели соревнования по пляжному волейболу

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды
На пляжных площадках СК «Молодежный» состоялся традиционный, межмуниципальный турнир по пляжному волейболу. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
Турнир прошел 12 июня и был посвящен Дню России и памяти Омарова Абдулы Ахмедовича.
В турнире приняли участие 10 молодежных и 7 ветеранских команд из Серебряных Прудов, Зарайска, Озер, Михайлова, Воскресенска, Ступино, Каширы, Электростали, Петрово.
Все призеры получили памятные кубки и грамоты.
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В турнире приняли участие 10 молодежных и 7 ветеранских команд из Серебряных Прудов, Зарайска, Озер, Михайлова, Воскресенска, Ступино, Каширы, Электростали, Петрово.
«Третье место среди ветеранов заняли Федяев Максим из Серебряных Прудов и Горбунова Гуля из Петрово, второе место — Никитина Оксана и Тюрин Николай из Михайлова, а чемпионами стали Жирновы Вера и Анатолий из Воскресенска. Бронзовыми призерами среди молодежных пар стали Пасюков Сергей и Орлихина Юлия из Серебряных Прудов. Серебро получили Сурдин Денис и Седова Софья из Зарайска. Обладателями золота стали Воробьев Александр и Кржижановская Ольга из Электросталя», - поделились в пресс-службе.
Все призеры получили памятные кубки и грамоты.
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Мира Полтева