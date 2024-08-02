В трансляции Олимпиады по ошибке показали вместо флага СССР российский триколор

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На летних Олимпийских играх в Париже произошёл очередной ляп организаторов, которые уже стали привычными. В трансляции соревнований по лёгкой атлетике телевизионщики перепутали флаги СССР и России.
При показе каждой из дисциплин во всех соревнованиях внизу экрана присутствует графика с мировым и олимпийским рекордами, напоминает «Спортбокс.ру». Перед началом соревнований по метанию молота на экране также появились лучшие мировой и олимпийский результаты.
Мировой рекорд в этой легкоатлетической дисциплине (86,74 м) был установлен в 1986 году Юрием Седых. Напротив его фамилии был верно поставлен советский флаг. Лучшее олимпийское достижение (84,80 м) было зафиксировано на Играх 1988 года в Сеуле. Его автором стал также советский спортсмен Сергей Литвинов. Однако организаторы, видимо, плохо знакомые с новейшей историей, выставили напротив его фамилии российский триколор.
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Александр Бойцов