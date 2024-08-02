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В трансляции Олимпиады по ошибке показали вместо флага СССР российский триколор

02 августа 2024, 16:32
Фото: istockphoto/marekuliasz

Фото: istockphoto/marekuliasz

На летних Олимпийских играх в Париже произошёл очередной ляп организаторов, которые уже стали привычными. В трансляции соревнований по лёгкой атлетике телевизионщики перепутали флаги СССР и России.


При показе каждой из дисциплин во всех соревнованиях внизу экрана присутствует графика с мировым и олимпийским рекордами, напоминает «Спортбокс.ру». Перед началом соревнований по метанию молота на экране также появились лучшие мировой и олимпийский результаты.

Мировой рекорд в этой легкоатлетической дисциплине (86,74 м) был установлен в 1986 году Юрием Седых. Напротив его фамилии был верно поставлен советский флаг. Лучшее олимпийское достижение (84,80 м) было зафиксировано на Играх 1988 года в Сеуле. Его автором стал также советский спортсмен Сергей Литвинов. Однако организаторы, видимо, плохо знакомые с новейшей историей, выставили напротив его фамилии российский триколор.

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#олимпиада
В Павлово-Посадском округе проведут День физкультурника
02 августа 2024, 14:48

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

День физкультурника проведут в Павловском Посаде и Электрогорске в субботу, 10 августа, гостей ждут различные соревнования и парад спортсменов, сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
«В Павловском Посаде спортивный праздник состоится во дворце спорта «Надежда» и стадионе «Старопавловский». Там участников ждут соревнования по стритболу, турнир по теннису, волейбол, адаптивный спорт и финал турнира по футболу», — говорится в сообщении.
В Электрогорске День физкультурника проведут на стадионе им. Р. Э. Классона. Там будут играть в городки, теннис, волейбол, футбол и стритбол, кроме того, состоится инклюзивный забег для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Заявки на участие будут приниматься в день мероприятия на указанных площадках.

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В Кремле оценили участие в Олимпиаде проваливших гендерны тест боксёрш
02 августа 2024, 14:23

Фото: сайт Кремля

Международное олимпийское движение девальвируется. Оно всё чаще становится жертвой псевдолиберальных проявлений, которые порой граничат с извращениями.
Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал участие в женском боксёрском турнире Олимпиады двух спортсменок, ранее проваливших гендерный тест. Иман Хелиф из Алжира и Линь Юйтин из Тайваня во время чемпионата мира 2023 года в Нью-Дели были дисквалифицированы после гендерного теста, который показал значительное для женского организма превышение допустимого уровня тестостерона.

Тем не менее, Международный олимпийский комитет допустил обеих спортсменок на Игры в Париже. В МОК назвали мужеподобных боксёрш «жертвами внезапного и произвольного решения» Международной боксерской ассоциации (IBA), которую, к слову, возглавляет россиянин Умар Кремлёв. Боксёрский турнир Олимпиады проводит специально созданный орган МОК, так как IBA была исключена из олимпийского движения.

Бой Хелиф с итальянкой Анджелой Карини продолжался 46 секунд, после чего у той после сильного удара лопнул ремешок на защитном шлеме. Итальянская спортсменка со слезами на глазах отказалась от продолжения поединка. Песков сказал, что не видел боя, так как не испытывал особого желания. Нам ближе старый добрый олимпийский комитет с идеями подлинного олимпизма, но в нынешних условиях такое, увы, невозможно, заключил представитель Кремля.

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Подмосковная спортсменка выиграла две медали на чемпионате России по грэпплингу
02 августа 2024, 10:53

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсменка из подмосковного Лыткарина Ирина Чернышова завоевала две бронзовые медали на чемпионате России по борьбе грэпплинг, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Ирина Чернышова, которая выступает в весовой категории до 64 килограммов, стала обладательницей бронзовых наград по итогам соревнований в дисциплинах «грэпплинг» и «грэпплинг-ги», — уточняется в сообщении.
Чемпионат России по грэпплингу проводился в Грозном с 26 по 29 июля, Московскую область на турнире представляли пять борцов — из Подольска, Лыткарина, Раменского и Протвина.

В областном Минспорта также напомнили, что в числе спортивных регалий Ирины Чернышовой Кубок России и титул чемпионки Европы по спортивной борьбе.

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#минспорта мо
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В Наро-Фоминске 11 августа состоится детский футбольный фестиваль
02 августа 2024, 09:04

Фото: iStock/matimix

Фестиваль футбола «ЦСКА — все сюда!» проведут для игроков 2013-2016 годов рождения на стадионе культурно-спортивного комплекса «Нара» в воскресенье, 11 августа, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«На фестивале юных футболистов ждут игры, соревнования, челленджи, матчи в формате 3 на 3 мастер-классы и селекционное тестирование, которое проведут скауты и тренеры клуба ЦСКА», — говорится в сообщении.
В программе спортивного праздника также показательные выступления, конкурсы и автограф-сессия со звездой клуба.

Для того, чтобы принять участие в селекционной части фестиваля, необходимо пройти онлайн-регистрацию, она открыта до 15:00 6 августа. Количество мест ограничено. Зрителям регистрироваться не нужно.

В министерстве напомнили, что первый детский футбольный фестиваль «ЦСКА — все сюда!» провели в Домодедове 1 июня, второй — в Одинцове 15 июня и третий в Балашихе 29 июня.

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#минспорта мо
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«Все посходили с ума»: Вучич – о победе победы алжирского боксера над итальянкой
Вучич указал на мировое безумие после победы алжирского боксера над итальянкой
02 августа 2024, 08:22

Фото: iStock/FOTOKITA

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что миром правит безумие после победы алжирского боксера с преимущественно мужскими хромосомами над женщиной-боксером из Италии на летних Олимпийских играх в Париже.
Напомним, накануне состоялся бой между итальянкой Анджелой Карини и алжиркой Иман Хелиф, которая на чемпионате мира-2023 не смогла пройти гендерный тест. Тогда в ее организме нашли XY-хромосомы и повышенный уровень тестостерона. Итальянка продержалась на ринге 46 секунд и сдалась.

«Представьте себе эту болезнь и сумасшествие, которые начали управлять миром, когда приходят мужчины, избивают женщин и получают медали. Безумие начало править миром, и все посходили с ума», — заявил Вучич журналистам.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что это не было «соревнование на равных».

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Спортэксперт Артюхин назвал Кузнецова величайшим мастером
01 августа 2024, 19:57

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Хоккейный эксперт Евгений Артюхин в комментарии возможного перехода экс-форварда «Каролины» Евгения Кузнецова в СКА отметил его профессионализм и мастерство.
«Его возвращение — это такая сенсация. Хорошо для популяризации нашего хоккея и, в том числе, для болельщиков. Это мастер величайший, и у него все должно получиться. У Кузнецова ещё хороший возраст. Какие-то факторы будут влиять — в каком клубе он будет играть, с какими партнёрами. Ему надо будет перестроиться после североамериканского хоккея, но я в нем не сомневаюсь. Думаю, он будет один из лидеров нашего чемпионата», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Артюхин.

Ранее сообщалось о том, что хоккеист Валерий Каменский может стать Почётным гражданином Московской области.

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Спортдиректор «Оренбурга» Андреев отметил талант Москвичева
01 августа 2024, 19:47

Фото: iStock/gorodenkoff

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что голкипер команды Богдан Москвичев является очень сильным игроком.
«Очень надеюсь, что Богдан все свои качества покажет в течение этого сезона. То, что уже сейчас видно по тренировкам — это очень сильный вратарь. Тренировки очень информативны, на них видно потенциал. Для вратаря основной момент, чтобы не было психологических факторов, которые могут тебя сломать. Будет ли Богдан играть только в Кубке? Как сложится», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Андреев.

Ранее бывший футболист сборной России Андрей Афанасьев высказывал мнение о том, что в настоящее время наиболее креативными спортсменами в РПЛ являются Максим Глушенков, Сергей Пиняев, а также бразильский полузащитник Бителло.

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#тренировки
#спартак
#рпл
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Кузьмичёв раскрыл, какую позицию нужно усилить «Спартаку»
Кузьмичёв посоветовал усилить полузащиту
01 августа 2024, 19:35

Фото: iStock/Pixfly

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичёв заявил, что команде полезно было бы усилить полузащиту.
«Я бы сосредоточился на опорном полузащитнике, который будет один в этой зоне, чтобы мог перемещаться, чтобы от него шло начало атаки. Поэтому опорный полузащитник такого плана нужен. И вопрос, который у всех болельщиков – это качество крайних защитников. Рябчук две игры вполне достойно смотрелся. Возможно, он сможет выйти на новый уровень», – пояснил в беседе с Metaratings.ru Кузьмичёв.

Отмечается, что «Спартак» сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Спартак» ведёт переговоры о покупке защитника Маркиньоса и предлагает игроку зарплату 1,2 млн евро.

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#спартак
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Стало известно о заинтересованности «Крыльев Советов» Джикией
01 августа 2024, 18:48

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

«Крылья Советов» проявили интерес к футболисту Георгием Джикией.
Как уточняет Metaratings.ru, сам спортсмен пока не принял решение по поводу клуба. Отмечается, что Георгий Джикия пока рассматривает все варианты и выбирает лучший.

Напомним, Георгий Джикия покинул «Спартак», за который играл с 2017 года и в составе которого он провёл 215 матчей. Сейчас футболист пребывает в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что «Зенит» не намерен улучшать предложение «Спартаку» по возможному трансферу нападающего Александра Соболева. До этого переход футболиста из «Спартака» в «Зенит» СМИ оценивался 8-9 мл евро.

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#спортсмен
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