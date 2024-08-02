«Все посходили с ума»: Вучич – о победе победы алжирского боксера над итальянкой

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что миром правит безумие после победы алжирского боксера с преимущественно мужскими хромосомами над женщиной-боксером из Италии на летних Олимпийских играх в Париже.
Напомним, накануне состоялся бой между итальянкой Анджелой Карини и алжиркой Иман Хелиф, которая на чемпионате мира-2023 не смогла пройти гендерный тест. Тогда в ее организме нашли XY-хромосомы и повышенный уровень тестостерона. Итальянка продержалась на ринге 46 секунд и сдалась.
Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что это не было «соревнование на равных».
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«Представьте себе эту болезнь и сумасшествие, которые начали управлять миром, когда приходят мужчины, избивают женщин и получают медали. Безумие начало править миром, и все посходили с ума», — заявил Вучич журналистам.
Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что это не было «соревнование на равных».
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Элина Позднякова