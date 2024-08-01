Россиянка завоевала серебро на Олимпиаде — для Франции

Фото: istockphoto.com/BalanceFormcreative
Анастасия Кирпичникова завоевала серебряную медаль на дистанции 1500 метров вольным стилем на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.
Сменившая спортивное гражданство с российского на французское пловчиха Кирпичникова стала второй на Олимпиаде во Франции. Уроженка Асбеста (Свердловская область) преодолела дистанцию за 15 минут 40,35 секунды. Первое место заняла американка Кэти Ледеки, установившая новый олимпийский рекорд с результатом 15:30,02. Ледеки стала восьмикратной олимпийской чемпионкой. Бронзу выиграла немка Изабель Гозе, показавшая время 15:51,49.
Кирпичниковой 24 года. В марте исполком МОК утвердил ее заявку на смену спортивного гражданства, освободив от трехлетнего периода ожидания без согласия Олимпийского комитета России (ОКР). Это решение было объяснено временным лишением ОКР статуса национального олимпийского комитета. Глава ОКР Станислав Поздняков выразил недовольство решением МОК, назвав его беззаконием.
Читайте также:
В Париже показали флаг России и рекорд пловчихи Чикуновой: она прокомментировала
Ирина Винер раскрыла, кто станет новой звездой художественной гимнастики в России
Российский теннисист Даниил Медведев вылетел с Олимпиады в Париже
Елена Перлова