В Жуковском состоится первенство по настольному теннису

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
В Жуковском 2 декабря состоится командное первенство по настольному теннису.
Как сообщили «Радио 1» в пресс-службе администрации городского округа Жуковский, к участию в соревнованиях пригласили жителей г. о. Так, к соревнованиям будут допущены команды в составе двух человек, один из которых — взрослый старше 14 лет, а второй — ребёнок младше 14 лет. Кроме того, для допуска необходимо будет иметь соответствующую справку о состоянии здоровья.
При этом, заявки к участию в первенстве будут приниматься до 2 декабря включительно либо по электронной почте otpetova@gmail.com, либо по телефону 8 (910) 441-12-13.
Уточняется, что мероприятие пройдёт в Молодёжном центре «Дружба» по адресу: городской округ Жуковский, улица Молодёжная, дом 22.
Начало соревнований состоится в 16:00, однако регистрация участников будет проходить с 15:30.
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При этом, заявки к участию в первенстве будут приниматься до 2 декабря включительно либо по электронной почте otpetova@gmail.com, либо по телефону 8 (910) 441-12-13.
Начало соревнований состоится в 16:00, однако регистрация участников будет проходить с 15:30.
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Мелисса Тимофеева