Глушаков не рекомендовал сборной РФ проводить пустой тренировочный сбор

Фото: iStock/Rost-9D
Бывший футболист сборной России Денис Глушаков заявил, что отечественной национальной команде лучше играть хоть с кем-то, чем проводить пустые тренировочные сборы.
«Сейчас сборной России тяжело находить соперников и играть с командами уровня Лиги наций. Приходится играть с теми, кто соглашается. Товарищеский матч с любым соперником, даже если это Бруней и Сирия, это лучше, чем провести пустой тренировочный сбор без игр. Надо помнить и о рейтинговых очках ФИФА за эти матчи, надо набирать эти очки и выползать нам наверх», – высказал своё мнение в беседе с Metaratings.ru Глушаков.Ранее Денис Глушаков заявлял, что может завершить карьеру после окончания текущего сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
Читайте также:
Глушаков заявил о возможном завершении карьеры
Глушаков озвучил, что хотел бы изменить касательно российского футбола
Радченко назвал «Спартак» фаворитом в матче с «Краснодаром»
Мелисса Тимофеева