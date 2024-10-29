Велогонщики из Московской области завоевали две медали Кубка России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Представители Подмосковья завоевали золотую и бронзовую медали на Кубке России по велоспорту на треке. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
«В дисциплине «гонка по очкам» у женщин победила Наталья Абасова. На второй и третьей позициях финишировали москвички. Всего на старт вышли 15 сильнейших спортсменок. Ранее Абасова стала серебряным призёром чемпионата России по велоспорту не треке в дисциплине индивидуальной гонке преследования 2 км», – отметили в ведомстве.Среди мужчин в дисциплине «скретч» бронзу взял Степан Курьянов. Победителем и серебряным призёром стали столичные спортсмены. За награды в этой дисциплине боролись 20 велогонщиков.
Чемпионат, Кубок, первенство и всероссийские соревнования по велоспорту на треке прошли в Москве на олимпийском велодроме «Крылатское».
Соревнования состоялись в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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