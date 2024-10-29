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Велогонщики из Московской области завоевали две медали Кубка России

29 октября 2024, 16:34
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Представители Подмосковья завоевали золотую и бронзовую медали на Кубке России по велоспорту на треке. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
«В дисциплине «гонка по очкам» у женщин победила Наталья Абасова. На второй и третьей позициях финишировали москвички. Всего на старт вышли 15 сильнейших спортсменок. Ранее Абасова стала серебряным призёром чемпионата России по велоспорту не треке в дисциплине индивидуальной гонке преследования 2 км», – отметили в ведомстве.
Среди мужчин в дисциплине «скретч» бронзу взял Степан Курьянов. Победителем и серебряным призёром стали столичные спортсмены. За награды в этой дисциплине боролись 20 велогонщиков.



Чемпионат, Кубок, первенство и всероссийские соревнования по велоспорту на треке прошли в Москве на олимпийском велодроме «Крылатское».
Соревнования состоялись в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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Названа тройка лидеров рейтинга «Суперлиги Подмосковья» по числу участников
29 октября 2024, 16:45

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Реутов стал лидером в рейтинге вовлечённости городских округов проекта «Суперлига Подмосковья». Вторую позицию занял Можайский городской округ, третью – Дмитровский, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Рейтинг ведётся с апреля 2022 года. Данные обновляются ежемесячно. При его формировании учитывается число активных жителей, которые регулярно участвуют в мероприятиях «Суперлиги» и вносят свой вклад в цель проекта – совместное преодоление 20 млн км. Вовлечённость рассчитывается как отношение числа участников проекта из городского округа к количеству его жителей», – пояснили в ведомстве.
В рамках «Суперлиги Подмосковья» в летнем сезоне состоялось более 20 мероприятий - забегов, велозаезов, заплывов на открытой воде. Участники спортивного проекта в ходе тренировок совместно преодолели более 15 432 000 км.
«Суперлига Подмосковья» была создана на базе легкоатлетического проекта Беговая лига Подмосковья», который реализуется с весны 2022 года. Помимо уже традиционных дисциплин – бега и ходьбы – с 1 декабря того же участникам стали доступны тренировки на лыжах и плавание, с 1 апреля 2023-го – велоспорт, а с августа 2024-го – роллеры. Все достижения любителей этих видов спорта фиксируются на портале проекта и ведут в общий зачёт преодоленных километров.
В рамках проекта «Суперлига Подмосковья» проходят забеги по историческим местам Подмосковья, велозаезды Gran Fondo, заплывы SwimCup.

Узнать о проекте и стать его участником можно на сайте, а следить за новостями – в одноимённом сообществе в соцсети «VK».

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Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри стал обладателем «Золотого мяча»
29 октября 2024, 08:54

Фото: istockphoto/FotografieLink

Полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри стал обладателем приза «Золотой мяч» по итогам сезона 2023/2024. Этот приз вручается лучшему футболисту мира французским журналом France Football.
В этом году «Золотой мяч» впервые вручался совместно с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Церемония награждения прошла в парижском театре «Шатле». Награду Родри получил из рук обладателя «Золотого мяча» 1995 года и бывшего президента Либерии Джорджа Веа.

Родри 28 лет. В минувшем сезоне в составе «Манчестер Сити» он выиграл чемпионат Англии и Суперкубок УЕФА. Годом ранее в составе клуба испанец стал победителем Лиги чемпионов, забив решающий гол в финале. Со сборной Испании Родри выиграл чемпионат Европы и был признан лучшим игроком турнира.

В голосовании за звание лучшего игрока сезона в мире испанский полузащитник несколько неожиданно обошёл нападающего мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиуса. Многие прочили «Золотой мяч» именно бразильцу. Третье место в списке лучших игроков занял ещё один игрок «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем.

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#приз
#футбол
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Сёмин высказал неуверенность в реальность борьбы «Спартака» за первое место
28 октября 2024, 21:07

Фото: iStock/efks

Российский тренер Юрий Сёмин заявил, что в настоящее время борьба «Спартака» за первое место в РПЛ нереальна.
«Спартак» всегда должен бороться за первое место, но сейчас вижу это нереальным для них. Отставание слишком большое. Будет большой перерыв перед вторым кругом. У них игроки достаточно неплохого уровня. Чем быстрее они стабилизируют состав, тем быстрее наберут свои очки. Им нужна стабильность», — пояснил в беседе с Metaratings.ru Сёмин.

Ранее бывший футболист и тренер красно-белых Валерий Гладилин заявил, что основной задачей нынешнего главного тренера «Спартака» Деяна Станковича является определение состава команды.

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#тренер
#спартак
#футболист
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Колосков о матче «Зенит» — «Локомотив»: Не люблю такой футбол
28 октября 2024, 20:57

Фото: iStock/ronniechua

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о матче «Зенита» и «Локомотива» в матче 13-го тура РПЛ, отметив, что игра хоть и была интересной, однако спортсменами были допущены ошибки и нарушения.
«Ничья – это неплохой результат для обеих команд. Явного преимущества не было ни у кого. Интересный матч, который держал в напряжении, но я рассчитывал на более красивый футбол. Слишком много было борьбы и нарушений правил. Не люблю такой футбол. Батракова травмировали, Вендела подбили. Не одобряю такое поведение. Нельзя выходить и крушить всё. Такая грубая игра портит впечатление от матча», – объяснил в беседе с Metaratings.ru Колосков.

Ранее бывший игрок «Зенита», президент Фонда «Зенит-84» Александр Канищев прокомментировал матч «Зенит» — «Локомотив», которые сыграли вничью со счётом 1:1.

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#футбол
#матч
#игра
#рпл
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Канищев похвалил «Локомотив» за игру с «Зенитом»
28 октября 2024, 20:49

Фото: iStock/FotografieLink

Бывший игрок «Зенита», президент Фонда «Зенит-84» Александр Канищев прокомментировал матч «Зенит» — «Локомотив», которые сыграли вничью со счётом 1:1.
«Игра была равная, никому из соперников не могу отдать предпочтение. «Локомотив» выглядел очень дерзко, они молодцы, команда с хорошей психологией. «Локомотив» в этом матче был очень интересен, создавал моменты и мог решить исход матча в свою пользу. Так что эту команду надо похвалить, она была не хуже «Зенита», – высказался в беседе с «РБ Спорт» Канищев.

Ранее бывший футболист и тренер красно-белых Валерий Гладилин заявил, что основной задачей нынешнего главного тренера «Спартака» Деяна Станковича является определение состава команды.

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#спорт
#тренер
#игра
#рпл
#футболист
#матч
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Гладилин озвучил главную задачу Станковича в «Спартаке»
28 октября 2024, 20:41

Фото: iStock/Kenishirotie

Бывший футболист и тренер красно-белых Валерий Гладилин заявил, что основной задачей нынешнего главного тренера «Спартака» Деяна Станковича является определение состава команды.
«Заканчивается первый круг, и он должен будет подводить итоги. Пока тренер в поиске, потому что до конца не определен стартовый состав. Идёт очень большая ротация: 20 с лишним человек позиционируются как игроки стартового состава. Такого в командах с серьёзными задачами быть не может. Он должен определиться с составом и начать его наигрывать», — отметил в беседе с Газета.ру Гладилин.

До этого российский футбольный функционер Владимир Кузьмичев допустил переход нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в «Спартак» уже этой зимой.

«Насколько я знаю, переход Кордобы в «Спартак» может состояться этой зимой. Так думают представители Кордобы. Летом он мог оказаться в «Спартаке», но его агенты захотели большие подъёмные, клуб не был готов платить огромные деньги. Но думаю, что тут уже все будет зависеть от позиции «Спартака», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Кузьмичев.

Ранее сообщалось, что «Спартак» рассматривал для подписания кандидатуру полузащитника Антона Миранчука в летнее трансферное окно.

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#спорт
#тренер
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#спартак
#футбол
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В Кашире состоялся турнир по волейболу среди женских команд
28 октября 2024, 13:13

Фото: istockphoto / razihusin

26 октября в спортивном комплексе «Юбилейный», принадлежащем спортивному клубу «Кашира» имени Н. П. Елисеева, прошёл первый благотворительный волейбольный турнир для женских команд под названием «Помогая — ты всегда побеждаешь!». Турнир был организован совместно с благотворительным фондом, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Перед началом соревнований участников поприветствовали директор спортивного клуба «Кашира» Светлана Княжничева, президент регионального отделения «Фонд содействий развитию Каширского района Московской области» Кристина Рожкова и депутаты городского округа Кашира Олеся Кожадей и Евгений Пешков.

В турнире участвовали пять команд из Зарайска, Озёр, Каширы и Ступино.

Призовые места распределились следующим образом: 1 место — Зарайск, 2 место — Кашира, 3 место — Озёры.

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#медали
#кашира
#московская область
#волейбол
#соревнования
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В Волоколамске прошёл региональный спортивный семейный фестиваль
28 октября 2024, 12:36

Фото: пресс-служба администрации г.о. Волоколамск

В Волоколамске прошёл региональный спортивный фестиваль для семей. Он проходил в гимназии № 1 в рамках Всероссийского проекта «Вызов первых». сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В фестивале приняли участие 12 команд из трёх районов Подмосковья: Волоколамского, Лотошино и Истры. Участники соревновались в таких видах спорта, как «Классики», «Скакалка», «Городки», «Метание мяча в цель», «Вышибалы» и «Лыжная эстафета».

Победителями мероприятия стала семья Бородулиных из городского округа Лотошино, второе место у семьи Лютиных, которые представляли Волоколамскую среднюю школу № 2, а третье место досталось семье Кудрявцевых из гимназии № 1 Волоколамска.

После завершения всех испытаний и подведения итогов участников ждали награждение и небольшой концерт с участием артистов и танцоров Волоколамского района. Вместе с дипломами, медалями и памятными подарками семьи получили массу ярких впечатлений и положительных эмоций от общения друг с другом.

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Фигуристы из Московской области завоевали серебряную медаль на Всероссийских соревнованиях
28 октября 2024, 10:57

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Подмосковная пара завоевала серебряную медаль на Всероссийских соревнованиях «Ростелеком Гран-при России — Звёзды Магнитки» по фигурному катанию, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области. Танцевальный дуэт Дэвида Нарижного и Ирины Хаврониной занял второе место в дисциплине «танцы на льду». На первом и третьем местах оказались московские пары.
«Эмоции остались положительные, потому что это были два чистых проката для первого старта в сезоне. Оценивать сезон будем в конце, но для начала мы чувствуем себя увереннее, чем в прошлом году. Когда я смотрела прошлогодние программы, я видела, что мы очень переживаем, очень аккуратничаем», — рассказала Хавронина после награждения.
Всероссийские соревнования «Ростелеком Гран-при России — Звёзды Магнитки» по фигурному катанию состоялись 26 и 27 октября в Магнитогорске.

Соревнования в Магнитогорске стали первым этапом из пяти в рамках серии Гран-при России. В этом сезоне турнир также пройдёт в Казани, Красноярске, Москве и Санкт-Петербурге.

Турнир организован в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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