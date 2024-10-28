В Волоколамске прошёл региональный спортивный семейный фестиваль

Фото: пресс-служба администрации г.о. Волоколамск
В Волоколамске прошёл региональный спортивный фестиваль для семей. Он проходил в гимназии № 1 в рамках Всероссийского проекта «Вызов первых». сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В фестивале приняли участие 12 команд из трёх районов Подмосковья: Волоколамского, Лотошино и Истры. Участники соревновались в таких видах спорта, как «Классики», «Скакалка», «Городки», «Метание мяча в цель», «Вышибалы» и «Лыжная эстафета».
Победителями мероприятия стала семья Бородулиных из городского округа Лотошино, второе место у семьи Лютиных, которые представляли Волоколамскую среднюю школу № 2, а третье место досталось семье Кудрявцевых из гимназии № 1 Волоколамска.
После завершения всех испытаний и подведения итогов участников ждали награждение и небольшой концерт с участием артистов и танцоров Волоколамского района. Вместе с дипломами, медалями и памятными подарками семьи получили массу ярких впечатлений и положительных эмоций от общения друг с другом.
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Победителями мероприятия стала семья Бородулиных из городского округа Лотошино, второе место у семьи Лютиных, которые представляли Волоколамскую среднюю школу № 2, а третье место досталось семье Кудрявцевых из гимназии № 1 Волоколамска.
После завершения всех испытаний и подведения итогов участников ждали награждение и небольшой концерт с участием артистов и танцоров Волоколамского района. Вместе с дипломами, медалями и памятными подарками семьи получили массу ярких впечатлений и положительных эмоций от общения друг с другом.
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Дайана Хусинова