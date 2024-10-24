Глава Реутова Науменко поздравил легенду футбола Чанова с днём рождения

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов
Глава Реутова Филипп Науменко поздравил легендарного советского футболиста, вратаря и тренера Вячеслава Чанова с 73-летием. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
День рождения спортсмен отметил 23 октября. Футболист принимал поздравления в торжественной обстановке в спортшколе на стадионе «Приалит».
Чанов считается легендой отечественного футбола. На его счету – множество побед и наград. Футболист не раз входил в список 33 лучших игроков чемпионатов СССР. Тренерский талант спортсмена подарил российскому футболу много звёзд.
Вячеслав Чанов сыграл большую роль в развитии спорта в Реутове. Вместе со знаменитым воспитанником Игорем Акинфеевым футболист основал на стадионе «Приалит» Академию вратарского мастерства.
Читайте также:
Покровский молодёжный фестиваль собрал в Реутове более 200 участников
В Реутове пройдут работы по благоустройству территории у Казанского храма
В Реутове при масштабной реконструкции системы теплоснабжения заменили 2 км труб
«Я сам в детстве тренировался у Вячеслава Викторовича и благодарен ему за закалку и пример, который он подает воспитанникам. Горжусь, что такие люди работают в нашем городе. От всей души поздравляю Вячеслава Чанова. Желаю здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях», – написал Науменко в своём телеграм-канале.
Чанов считается легендой отечественного футбола. На его счету – множество побед и наград. Футболист не раз входил в список 33 лучших игроков чемпионатов СССР. Тренерский талант спортсмена подарил российскому футболу много звёзд.
Вячеслав Чанов сыграл большую роль в развитии спорта в Реутове. Вместе со знаменитым воспитанником Игорем Акинфеевым футболист основал на стадионе «Приалит» Академию вратарского мастерства.
Читайте также:
Покровский молодёжный фестиваль собрал в Реутове более 200 участников
В Реутове пройдут работы по благоустройству территории у Казанского храма
В Реутове при масштабной реконструкции системы теплоснабжения заменили 2 км труб
Лора Луганская