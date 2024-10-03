В Домодедово 20 октября пройдет II Всероссийский благотворительный футбольный фестиваль

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20 октября на территории крытого манежа «Авангард» в микрорайоне Северный города Домодедово состоится финал II Всероссийского детского благотворительного футбольного фестиваля «Чемпионат Победителей», сообщает пресс-служба благотворительного фонда «Ветер добрых перемен».
Фестиваль пройдет при поддержке Российского футбольного Союза и проекта «Спорт – норма жизни», организованного АНО «Национальные Приоритеты». В числе участников мероприятия будут воспитанники детских домов и социально-реабилитационных центров, а также дети из многодетных семей и семьи участников специальной военной операции.
На мероприятии будут присутствовать настоящие звезды отечественного футбола, такие как Олег Романцев, Евгений Алдонин, Александр Мостовой, Георгий Щенников, Алан Дзагоев, Георгий Джикия, Дмитрий Сычев и многие другие.
Фестиваль стартовал в ноябре 2023 года и уже прошел в городах, таких как Саранск, Омск, Тамбов, Тула, Воронеж, Кострома, Смоленск, Ярославль и Владимир.
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На мероприятии будут присутствовать настоящие звезды отечественного футбола, такие как Олег Романцев, Евгений Алдонин, Александр Мостовой, Георгий Щенников, Алан Дзагоев, Георгий Джикия, Дмитрий Сычев и многие другие.
Фестиваль стартовал в ноябре 2023 года и уже прошел в городах, таких как Саранск, Омск, Тамбов, Тула, Воронеж, Кострома, Смоленск, Ярославль и Владимир.
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Дайана Хусинова