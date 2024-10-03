Баскетболистки подмосковного клуба Khimki Power взяли серебро Кубка России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Женская команда из Московской области Khimki Power заняла второе место на Кубке России по баскетболу в формате 3х3, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«В ходе турнира команда Khimki Power одержала победу над командой ФБН из Нягани со счётом 22:8, у баскетболисток «Парма-КОР» представительницы подмосковного клуба выиграли со счётом 22:6, а также обыграли казанскую команду Kremlin Dragons со счётом 19:13», — говорится в сообщении.В полуфинальной игре спортсменки Khimki Power победили столичную «Красную Пахру» со счётом 18:9, а в битве за золото в упорной борьбе уступили команде «Десерт» из Екатеринбурга: матч закончился со счётом 12:13 в пользу сибирских баскетболисток.
В министерстве добавили, что Татьяну Казакову из Khimki Power по итогам турнира признали «самым опасным игроком».
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