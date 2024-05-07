Власти обсудят смену главы Минспорта РФ

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
В РФ обсуждается смена главы Минспорта России, исполняющий обязанности Олег Матыцин может покинуть свой пост. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
По данным источника РБК, который знаком с ситуацией, действительно рассматривается смена главы Минспорта. Уточняется, что Олег Матыцин может не войти в состав нового правительства.
Олег Матыцин возглавил спортивное министерство в январе 2020 года. Он множество раз высказывался в поддержку российских спортсменов, которые имеют возможность выступить на Олимпиаде 2024 в Париже.
Напомним, сегодня, 7 мая, Владимир Путин официально вступил в должность президента России на шестилетний срок. После инаугурации президента РФ Владимира Путина правительство сложило свои полномочия.
Читайте также:
Жулин рассказал о выступлениях полупьяных фигуристов
Подмосковные спортсмены стали призерами первенства ЦФО по метанию ножа
Медведев ответил Винер, назвавшей российских спортсменов бомжами
Олег Матыцин возглавил спортивное министерство в январе 2020 года. Он множество раз высказывался в поддержку российских спортсменов, которые имеют возможность выступить на Олимпиаде 2024 в Париже.
Напомним, сегодня, 7 мая, Владимир Путин официально вступил в должность президента России на шестилетний срок. После инаугурации президента РФ Владимира Путина правительство сложило свои полномочия.
Читайте также:
Жулин рассказал о выступлениях полупьяных фигуристов
Подмосковные спортсмены стали призерами первенства ЦФО по метанию ножа
Медведев ответил Винер, назвавшей российских спортсменов бомжами
Екатерина Коршунова