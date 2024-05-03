Жулин рассказал о выступлениях полупьяных фигуристов

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!» о том, как расслабляются спортсмены после выступлений на чемпионатах мира.
По словам тренера, в день произвольной программы на чемпионате мира фигуристы закупаются спиртными напитками для того, чтобы «оторваться». Жулин заявил, что как только соревнования завершаются, то спортсмены выпивают.
Он добавил, что именно по этой причине на показательных выступлениях фигуристы выступают полупьяными.
Ранее гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова высказалась о причастности третьих лиц к применению фигуристкой Камилой Валиевой допинга. Она сообщила, что организация провела расследование, по итогам которой причастность третьих лиц к нарушению антидопинговых правил не была зафиксирована.
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Он добавил, что именно по этой причине на показательных выступлениях фигуристы выступают полупьяными.
Ранее гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова высказалась о причастности третьих лиц к применению фигуристкой Камилой Валиевой допинга. Она сообщила, что организация провела расследование, по итогам которой причастность третьих лиц к нарушению антидопинговых правил не была зафиксирована.
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Екатерина Коршунова