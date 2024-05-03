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Жулин рассказал о выступлениях полупьяных фигуристов

Жулин заявил, что на показательных выступлениях фигуристы катаются полупьяными
03 мая 2024, 14:55
Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!» о том, как расслабляются спортсмены после выступлений на чемпионатах мира.
По словам тренера, в день произвольной программы на чемпионате мира фигуристы закупаются спиртными напитками для того, чтобы «оторваться». Жулин заявил, что как только соревнования завершаются, то спортсмены выпивают.

Он добавил, что именно по этой причине на показательных выступлениях фигуристы выступают полупьяными.



Ранее гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова высказалась о причастности третьих лиц к применению фигуристкой Камилой Валиевой допинга. Она сообщила, что организация провела расследование, по итогам которой причастность третьих лиц к нарушению антидопинговых правил не была зафиксирована.

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#фигурное катание
#спорт
#алкоголь
#тренер
Подмосковный велосипедист стал серебряным призером Кубка России
03 мая 2024, 12:33

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковный спортсмен стал серебряным призером Кубка России по велоспорту. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Кубок России среди мужчин «элита» и всероссийские соревнования в многодневной гонке прошли 28 по 29 апреля в Майкопе.

«Кирилл Капустин стал серебряным призером по велоспорту-шоссе среди мужчин по результатам четырех этапов. Он совершил серьезный прорыв в финальный день соревнований. На вторую ступень пьедестала почета спортсмен взошел с четвертой позиции, на которой держался до финального этапа соревнований», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что в общей сложности в соревнованиях принимали участие свыше 110 участников из 24 регионов России.

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Подмосковные спортсмены завоевали две медали первенства России по настольному теннису
03 мая 2024, 11:25

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две серебряные медали завоевали спортсмены из Московской области на первенстве страны по настольному теннису среди юношей и девушек до 16 лет, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Среди юношей на вторую ступень пьедестала поднялись Родион Уедраого и Максим Антонов, представляющие подмосковный округ Химки. Среди девушек серебряную медаль завоевали играющие в паре москвичка Александра Бокова и жительница Химок Есения Широкова», — говорится в сообщении.
По итогам соревнований подмосковная команда вышла на третье место первенства России среди девушек.

Первенство России по настольному теннису приводилось в Чебоксарах с 22 по 29 апреля.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье прошёл всероссийский турнир по самбо, посвященный памяти командира ОМОН «Пересвет» Дмитрия Маркелова.

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#спорт
#теннис
#первенство
#московская область
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В Московской области прошел всероссийский турнир по самбо
03 мая 2024, 09:20

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области

В Подмосковье прошел всероссийский турнир по самбо, посвященный памяти командира ОМОН «Пересвет» Дмитрия Маркелова. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии Московской области.
Соревнования прошли в Сергиевом Посаде.

В турнире приняли участие свыше 200 участников со всей России.

«Мы свято чтим память наших товарищей, отдавших свои жизни в борьбе за мир и благополучие граждан нашей страны, выполнивших свой служебный долг до конца. Их отвага и мужество являются примером для каждого из нас. Желаю участникам проявить свои лучшие качества, продемонстрировать волю к победе и упорство в достижении намеченных целей. Удачи спортсменам!», — подчеркнул командир ОМОН «Пересвет» ГУ Росгвардии по Московской области полковник полиции Илья Архипов.

Стоит отметить, что победителей наградили грамотами, кубками и медалями, а некоторые спортсмены были отмечены специальными призами «За волю к победе».

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#соревнования
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#спортсмены
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#самбо
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Павел Десятков стал главным тренером подмосковного ХК «Витязь»
02 мая 2024, 19:24

Фото: пресс-служба Минспорта МО

49-летний Павел Десятков возглавит тренерский штаб подмосковного хоккейного клуба «Витязь». Утверждён его состав, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Предстоящий сезон станет для Десяткова первым в качестве главного тренера клуба КХЛ. В сезонах 2021/22 и 2022/23 он возглавлял тренерский штаб ХК «Сокол» из Красноярска. Под его руководством клуб добился лучшего результата в своей истории – завоевал серебряные медали Всероссийской хоккейной лиги», – уточнили в министерстве.
Павел Десятков родился 28 февраля 1975 года в Челябинской области. В качестве игрока выступал за тольяттинскую «Ладу», самарский ЦСК ВВС, новосибирскую «Сибирь», «Металлург» из Новокузнецка, челябинский «Мечел» и «Зауралье» из Кургана. В 1994 году стал бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира.

Тренерскую работу начал в 2006 году в юношеских командах «Лады».

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Помимо Десяткова, в обновлённый тренерский штаб «Витязя» вошли тренеры Александр Гольц и Дмитрий Кокорев, тренер вратарей Андрей Малков, тренер по ОФП Николай Пронин, видео-тренер Артём Захаров и тренер по развитию Артём Оленев.

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#подмосковье
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Егор Башкатов возглавил воскресенский хоккейный клуб «Химик»
02 мая 2024, 15:34

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Новым главным тренером хоккейного клуба «Химик» из Воскресенска стал Егор Башкатов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Башкатов – призёр чемпионатов мира и Европы в составе юниорской и молодёжной сборных СССР. Выступал за столичный ЦСКА, свердловский «Автомобилист», ярославское «Торпедо», питерский СКА, ХК МВД, хабаровский «Амур» и череповецкую «Северсталь», а также за австрийский «Вена Кэпиталс» и «Ганновер» из Германии», – говорится в сообщении.
Тренерскую карьеру Егор Башкатов начал в 2010 году в качестве старшего тренера питерской команды «Серебряные Львы». В 2015-м возглавил «Алмаз» и помог команде выиграть бронзовые награды сезона 2016/2017. С «Динамо» из Санкт-Петербурга завоевал Кубок Петрова. В сезоне 2022-2023 был тренером московского «Спартака». А минувший сезон занимал пост главного тренера череповецкого «Алмаза», выступающего в МХЛ.

Ранее бывший наставник подмосковного клуба Игорь Гришин сообщил о намерении в следующем сезоне возглавить другую команду.

Воскресенский «Химик» под руководством Гришина стал обладателем Кубка Петрова сезона 2022/2023. В последнем розыгрыше главного трофея ВХЛ команда из Московской области уступила «Югре» в четвертьфинале и выбыла из борьбы за призовые места.

ХК «Химик» является фарм‑клубом московского «Спартака».

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#спорт
#минспорт мо
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#воскресенск
#подмосковье
#московская область
#хк химик
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Булыкин подчеркнул преображение «Спартака» при Слишковиче
02 мая 2024, 15:21

Фото: iStock/gorodenkoff

Экс-футболист клубов РПЛ Дмитрий Булыкин высказал мнение о том, что сейчас «Спартак» преобразился при новом исполняющем обязанности главного тренера Владимире Слишковиче, а игра команды стала лучше.
«Вчера «Спартак» был очень хорош, команда вышла побеждать. А у «Динамо» такого настроя не было. «Спартак» по делу выиграл, все футболисты стали двигаться, показывают приятную игру. При Слишковиче «Спартак» преобразился. Думаю, команде по силам побороться за победу в Кубке России. Сейчас красно-белые хороши», — заявил в беседе с «РБ Спорт» Булыкин.

«Спартак» одержал победу в матче против «Динамо» в рамках Кубка России со счётом 2:0.

Ранее экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов также допускал победу команды в Кубке России.

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#спорт
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#спартак
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Назван вероятный победитель Кубка России
Футболист Бушманов назвал «Спартак» вероятным победителем Кубка России
02 мая 2024, 15:11

Фото: iStock/efks

Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов допустил победу команды в Кубке России.
«Вчера «Спартак» здорово сыграли, они были лучше «Динамо». Команда заслуженно выиграла и прошла дальше. «Спартак» обладает качественной скамейкой, в этом их преимущество. Я думаю, «Спартак» может выиграть Кубок России, для этого всё есть. Состав точно позволяет это сделать. Теперь они одни из фаворитов на победу», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Бушманов.

Ранее российский футбольный тренер Александр Тарханов высказывал мнение о том, что на данный момент игру «Спартака» предугадать невозможно, отметив, что матч «Спартак» — ЦСКА обещает быть интересным.

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#спорт
#тренер
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#кубок россии
#спартак
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Подмосковные баскетболистки приняли участие в открытии площадки «Спортивная Россия»
02 мая 2024, 14:45

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Юные подмосковные баскетболистки приняли участие в открытии площадки «Спортивная Россия» на ВДНХ. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Главное спортивное пространство «Спортивная Россия» открылось массовой зарядкой и мастер-классами от звёзд спорта, в которых приняли участие спортсменки СШОР по баскетболу из Мытищ

«В тренировках с чемпионами Европы приняли участие юные спортсменки 2013 года рождения из подмосковной спортивной школы олимпийского резерва по баскетболу из городского округа Мытищи. Всем участникам мероприятия были вручены уникальные медали «Спортивная Россия», а также памятные подарки», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что в рамках открытиявсе желающие моги принять участие в детской развлекательной программе с интересными интерактивными конкурсами, где каждый мог выиграть сувениры от выставки.

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#медали
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Подмосковные спортсмены стали триумфаторами фестиваля «Стальная воля»
02 мая 2024, 14:38

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда Московской области триумфально выступила на Всероссийском фестивале для людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ «Стальная воля». Они завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали турнира в трёх дисциплинах, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Юношеская сборная региона выиграла соревнования по мини-футболу среди лиц с интеллектуальными нарушениями. При этом лучшим игроком турнира стал подмосковный спортсмен Данила Вертипорох.

Вторую ступень пьедестала заняли подмосковные спортсмены, выступавшие в категории лиц с заболеванием ЦП среди юношей. Бронзу сборной региона принесли участники в соревнованиях мужчин с заболеванием ЦП.
«Стальная воля» – первый в мире турнир футболистов такого количества категорий инвалидности. Эти соревнования – инструмент социальной и физической реабилитации, интеграции в общество футболистов с ограниченными возможностями здоровья. Турниры проводятся третий год подряд. В прошлом году их участниками стали 2,4 тыс. человек», – говорится в сообщении.
Всероссийский фестиваль проходил на Федеральной территории «Сириус». В этом году в нём участвовали команды из 31 региона. Впервые в турнире приняли участие команды из Казахстана и Белоруссии.

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