Подмосковные спортсмены стали призерами первенства ЦФО по метанию ножа

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Семь медалей завоевали подмосковные спортсмены на первенстве ЦФО по метанию ножа. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Первенство ЦФО по спортивному метанию ножа прошло в Тамбове.
В соревнованиях приняли участие свыше 60 спортсменов из 10 регионов России. По итогам турнира на счету Подмосковья одна золотая, четыре серебряные и две бронзовые награды.
Стоит отметить, что бронзу выиграли Дарья Санина из Пушкина и Александр Пилин из Орехово-Зуева.
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В соревнованиях приняли участие свыше 60 спортсменов из 10 регионов России. По итогам турнира на счету Подмосковья одна золотая, четыре серебряные и две бронзовые награды.
«Матвей Евланов из Домодедова завоевал медаль высшей пробы в соревнованиях среди спортсменов 14-15 лет на дистанциях три и пять метров. Серебряными призерами турнира стали Андрей Булышкин из Подольска среди спортсменов 12-13 лет на дистанции три метра, Савелий Степанов из Люберец на дистанции пять метров, Захар Бевзенко из Подольска в возрастной группе 16-17 лет на дистанции семь метров и Александра Колесникова из Пушкина среди спортсменов 16-17 лет на дистанциях три и пять метров», — поделились в министерстве.
Стоит отметить, что бронзу выиграли Дарья Санина из Пушкина и Александр Пилин из Орехово-Зуева.
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Мира Полтева