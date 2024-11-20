В турнире по волейболу в Кашире приняли участие 12 команд

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Турнир по волейболу городского округа Кашира среди любительских команд, посвящённый Дню народного единства, прошёл во Дворце спорта «Юбилейный» спортклуба «Кашира» имени Н.П. Елисеева, участниками соревнований стали 12 команд, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В турнире приняли участие спортсмены из города Кашира, микрорайона Ожерелье, деревень Тарасково, Барабаново, Иваньково, Никулино, посёлков Руново, Малино, Новосёлки и из Ясногорска. Игры проходили в подгруппах по круговой системе», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Победу одержала команда «Держава» из Тарасково, второе место заняла руновская команда «Ветераны», бронза досталась команде «ВК Кашира», а почётное четвёртое место — «Колледжу Московия» из Ожерелья.
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