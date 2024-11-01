Волейболисты из Волоколамска приняли участие в турнире «Золотой финал»

Видео: пресс-служба администрации г.о. Волоколамск
В посёлке Горки-10 Одинцовского района 29 октября прошёл финальный этап турнира «Золотой Финал Открытого Первенства ОГО_Волейбол_Осень». В соревнованиях участвовали четыре команды из Можайска, Волоколамска и Наро-Фоминска, сообщает пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Первое место на турнире занял Можайск. Второе место досталось команде «Лама» из Волоколамска, а третье и четвёртое места заняли команды «Вымпел» и «Зодиак» из Наро-Фоминска.
Волейболисты из Волоколамска в двух встречах с соперниками из Наро-Фоминска выиграли со счётом 2:1, но уступили команде из Можайска.
Лучшими игроками «золотого финала» команды «Лама» стали: Анна Рыжова (2007 г. р.), Захар Метлов (2006 г. р.), Степан Соколов (2010 г. р.) и Владимир Шматков (2011 г. р.).
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Дайана Хусинова