«Возможно, вернется»: Тренер Непомнящий об отсутствии Дзюбы в основе

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Футбольный тренер Валерий Непомнящий высказал мнение об отсутствии форварда Артёма Дзюбы в основе «Локомотива».
Об этом он заявил в беседе с RT.
По его словам, команде очень сложно судить, потому что никто не знает ситуации изнутри. При этом Дзюба получил травму и команда несколько матчей провела без него, напомнил Непомнящий.
«Рокировку» сделал Михаил Галактионов, и всё прошло успешно. Несколько раз Дзюба не очень удачно выходил на замену, добавил тренер, отметив, что это «абсолютно нормальный рабочий процесс».
Непомнящий выразил уверенность, что если Дзюба наберёт стопроцентную форму, он обязательно вернётся в основу.
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По его словам, команде очень сложно судить, потому что никто не знает ситуации изнутри. При этом Дзюба получил травму и команда несколько матчей провела без него, напомнил Непомнящий.
«Рокировку» сделал Михаил Галактионов, и всё прошло успешно. Несколько раз Дзюба не очень удачно выходил на замену, добавил тренер, отметив, что это «абсолютно нормальный рабочий процесс».
Непомнящий выразил уверенность, что если Дзюба наберёт стопроцентную форму, он обязательно вернётся в основу.
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Алёна Самарева