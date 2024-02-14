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Комментатор Орлов заявил о тяжёлых последствиях пропуска сборов для Дзюбы

14 февраля 2024, 16:13
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил, что отсутствие нападающего Артёма Дзюбы на сборах «Локомотива» может плохо сказаться на его состоянии.
Он отметил, что в возрасте спортсмена полезно больше тренироваться.

«Я удивлен, что Дзюба не на сборах. Это будет сложно для него, потому что у него такой возраст, наоборот надо много тренироваться. Но раз Галактионов ему разрешает — что ж. А может Артём лечит травмы какие-нибудь», — поделился мнением в беседе с «РБ Спорт» Орлов.


При этом, он напомнил, что в команде есть много других профессиональных спортсменов.

Ранее бывший тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий заявлял о высоком уровне полузащитника Александра Головина, а также отмечал, что спортсмен является гордостью российского футбола.

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#спорт
#тренер
#спортсмен
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Жителям Подмосковья предложили посмотреть суперфинал «Битвы роботов» онлайн
14 февраля 2024, 16:57

Фото: iStock/Teerasak Boonyophan

Суперфинал международного чемпионата «Битва роботов» состоится в Казани в рамках мультиспортивного турнира «Игры будущего», наблюдать за происходящим жители Московской области смогут в режиме реального времени через онлайн-трансляцию, организованную на платформе «ВКонтакте», сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.
«Участниками суперфинала станут 15 сильнейших компаний из России, Казахстана, Белоруссии, Индии, Чили, Китая, Эквадора, Ирана, ОАЭ и Бразилии. (…) От России в чемпионате будут участвовать семь команд», — отмечается в сообщении.
Битвы в рамках суперфинала будут проводиться 24 февраля с 15:30 до 17:30, 25 февраля с 15:30 до 16:40, а также вечером 26 февраля — с 19:00 до 21:30.

Трансляция «Битвы роботов» будет доступна по ссылке.

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#роботы
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Горнолыжник из Подмосковья выиграл золотую медаль на Спартакиаде сильнейших
14 февраля 2024, 16:26

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсмен из Московской области Семён Ефимов взял золото в соревнованиях по горнолыжному спорту в рамках второй Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта
«Семён Ефимов показал лучшее время в слаломе. По итогам двух заездов его время составило одну минуту и 42,07 секунды. Серебро завоевал Александр Андриенко из Калужской области, а третье место занял представитель Санкт-Петербурга Павел Трихичев», — говорится в сообщении.
В Спартакиаде сильнейших принимают участие более двух с половиной тысяч спортсменов из разных регионов России. В команду Московской области входит 165 человек, они уже выиграли 15 медалей: пять высшего достоинства, четыре серебряных и шесть бронзовых.

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Мостовой допустил чемпионство «Краснодара»

Братья Буровы из Подмосковья завоевали медали Спартакиады сильнейших по фристайлу
#спорт
#горные лыжи
#спартакиада
#подмосковье
#московская область
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Мостовой допустил чемпионство «Краснодара»
14 февраля 2024, 16:04

Фото: istockphoto.com/Yuliia Zatula

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой выразил уверенность в том, что «Краснодар» сможет стать чемпионом.
Кроме того, он похвалил команду.

«У «Краснодара» отличная команда, они здорово идут в этом сезоне. Они никого не потеряли, сохранили всех лидеров. Они могут стать чемпионами в этом сезоне, шансы точно будут. Случится может всё что угодно, но «Краснодар» в этом сезоне вообще другой — они умеют вытаскивать матчи на характере», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Мостовой.

Ранее бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов также высказывал мнение о том, что «Краснодар» выиграет чемпионат России в этом сезоне.

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#спорт
#мнение
#краснодар
#футболист
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Лидера «Спартака» приговорили к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков
Суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду кокаина
14 февраля 2024, 14:15

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Суд Амстердама признал форварда московского «Спартака» Квинси Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщает De Telegraaf.
32-летний форвард приговорен к шести годам тюремного заключения. На судебном заседании спортсмен не присутствовал, так как находится со «Спартаком» на сборах в ОАЭ.

Футболист через адвоката Роберта Малевича заявил о своей невиновности. Прокуратура Нидерландов запрашивала для Промеса 9 лет тюрьмы.

Сторона обвинения доказала причастность Промеса к переговорам с наркоторговцем. Под псевдонимом Фантазма он не только участвовал в коммуникации, но и присутствовал на всех шести рейсах самолета, который использовался для преступного дела.

Промес вернулся в состав «Спартака» в 2021 году, до этого играя за команду с 2014 по 2018 годы. В 2017 году нидерландец своей игрой принес «Спартаку» золотые медали чемпионата России, а в прошлом сезоне выиграл кубок страны и стал лучшим футболистом 2022 года.

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#медали
#прокуратура
#обвинение
#спортсмен
#футболист
#суд
#наркотики
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Овечкин забил в шестом матче подряд впервые за пять лет
Очередной гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Колорадо»
14 февраля 2024, 09:20

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, проигранном его командой клубу «Колорадо Эвеланш» со счётом 3:6. Российский нападающий отличается в шестом матче подряд, чего с ним не случалось с декабря 2018 года.
Овечкин забивает в каждом матче после звёздного уик-энда, сообщает «Чемпионат.ком». Он преодолел неудачи, преследовавшие его в начале сезона, и теперь на счету бомбардира 16 набранных очков в 15 последних играх. Очередная заброшенная шайба стала для капитана столичной команды 14-й в 49-ти матчах регулярного чемпионата НХЛ. Кроме того, на его счету 23 результативных передач.

Свою шайбу Овечкин забросил в привычном стиле, броском в одно касание из своего «офиса» реализовав численное большинство и сделав счёт 3:4. Увы, на большее его команды не хватило. «Вашингтон» пропустил ещё дважды на последней минуте, заменив вратаря на шестого полевого игрока, и проиграл встречу. Гол Овечкина стал для него 836-м за карьеру. От рекорда Уэйна Гретцки его теперь отделяют 58 шайб.

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#нхл
#чемпионат
#овечкин
#хоккей
#матч
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Братья Буровы из Подмосковья завоевали медали Спартакиады сильнейших по фристайлу
14 февраля 2024, 09:07

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую и серебряную медали завоевали братья Максим и Илья Буровы из Московской области на соревнованиях по фристайлу на второй Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта между сильнейшими спортсменами, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Обе награды братья Буровы взяли в лыжной акробатике. Верхнюю ступень пьедестала занял младший брат Максим Буров — трёхкратный чемпион мира. Серебро завевал Илья Буров — двукратный олимпийский призёр», — говорится в сообщении.
С этими наградами на счету команды Московской области на Спартакиаде сильнейших уже 13 медалей: по четыре золотых и серебряных и пять бронзовых.

В Спартакиаде сильнейших участвуют более 2,5 тыс. спортсменов из всех регионов России, соревнования проводятся по 14 видам спорта.

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Ступинские пенсионеры обыграли в шашки вице-чемпиона мира Редина

В Красногорске проведут финальный этап чемпионата России по спидвею

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#спорт
#фристайл
#медали
#подмосковье
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Ступинские пенсионеры обыграли в шашки вице-чемпиона мира Редина
13 февраля 2024, 21:41

Фото: Андрей Семибратов

Команда участников клуба «Активное долголетие» из Ступина провела партию в шашки с вице-чемпионом мира Дмитрием Рединым. Спортсмен сел к доске спиной и вёл партию вслепую, а ходы держал в голове.
С самого начала мастер пошёл в атаку. Через некоторое время пенсионерам удалось отбить натиск. Несколькими ходами Редин переломил ситуацию и снова атаковал. Однако подвела память: мастер ошибся в одном из ходов и признал поражение. Как отметили члены клуба, если бы не эта ошибка, партия была бы не в их пользу.

Редин – мастер спорта по шашкам, член сборной России среди людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, неоднократный призёр первенств России и Европы. В прошлом году завоевал звание вице-чемпиона мира.

Он также является тренером по шашкам в ступинской спортивной школе «Прогресс-смена», а раз в неделю даёт уроки в клубе «Активное долголетие». По словам пенсионеров, игра в шашки позволяет сохранить ясный ум и прекрасно тренирует память.

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#спорт
#пенсионеры
#активное долголетие
#ступино
#подмосковье
#московская область
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В Красногорске проведут финальный этап чемпионата России по спидвею
13 февраля 2024, 19:55

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Заключительный, шестой, этап чемпионата России по мотогонкам на льду пройдёт 17 и 18 февраля в Красногорске на стадионе «Зоркий», сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта. Титул лучшего гонщика личного чемпионата страны оспорят лидеры сезона – Никита Богданов, Динар Валеев и Дмитрий Солянников.
«С 1995 года на стадионе в Красногорске традиционно проводились международные соревнования по спидвею. Трек стадиона входит в число лучших в мире. Спидвей – зрелищный, но травмоопасный вид спорта. Гонщик на прямой дистанции достигает скорости 140 км/ч. Поэтому по периметру трека сформирован снежный вал, который закроют тюки из сена, чтобы избежать серьёзных повреждений при падениях», – говорится в сообщении.
В прошлом году в Красногорске после семилетнего перерыва прошел финальный этап чемпионата России по ледовому спидвею. За два соревновательных дня «Зоркий» посетили более 20 тысяч жителей и гостей городского округа.

В министерстве добавили, что движение автотранспорта по улице Маяковского в Красногорске из-за проведения этапа перекроют с 11:00 до 19:00. Также полностью закроют движение по ул. Советской от д.9 до д.14 с 00:00 17 февраля по 19:00 18 февраля. Изменений в движении общественного транспорта не предусмотрено.

Купить билеты можно в кассах стадиона «Зоркий» в день соревнований или приобрести их билеты заранее, воспользовавшись онлайн-сервисом. Для детей до 7 лет и пенсионеров вход бесплатный.

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#минспорта мо
#красногорск
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#чемпионат россии
#подмосковье
#московская область
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Священник Островский: «То, что сделали с Fan ID — это ошибка»
13 февраля 2024, 19:29

Фото: istockphoto.com/Marcus Millo

Священник Павел Островский назвал ошибкой закон о Fan ID.
Он призвал договариваться с футбольными фанатами, а не конфликтовать с ними, пытаясь взять над людьми контроль.

«То, что сделали сейчас с Fan ID — это ошибка. С людьми нужно договариваться, работать с этой аудиторией, а не конфликтовать. Ты не можешь взять улицу под контроль. Она может просто долго сидеть и ждать, но она может вдруг выскочить», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Островский.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что карту болельщика не планируется отменять в футболе. По его словам, причин для отказа от Fan ID нет. Он пояснял, что карта болельщика была введена для того, чтобы обеспечить безопасность людей на матчах.

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#безопасность
#контроль
#спорт
#болельщик
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