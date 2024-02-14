Комментатор Орлов заявил о тяжёлых последствиях пропуска сборов для Дзюбы

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Футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил, что отсутствие нападающего Артёма Дзюбы на сборах «Локомотива» может плохо сказаться на его состоянии.
Он отметил, что в возрасте спортсмена полезно больше тренироваться.
При этом, он напомнил, что в команде есть много других профессиональных спортсменов.
Ранее бывший тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий заявлял о высоком уровне полузащитника Александра Головина, а также отмечал, что спортсмен является гордостью российского футбола.
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«Я удивлен, что Дзюба не на сборах. Это будет сложно для него, потому что у него такой возраст, наоборот надо много тренироваться. Но раз Галактионов ему разрешает — что ж. А может Артём лечит травмы какие-нибудь», — поделился мнением в беседе с «РБ Спорт» Орлов.
Ранее бывший тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий заявлял о высоком уровне полузащитника Александра Головина, а также отмечал, что спортсмен является гордостью российского футбола.
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Мелисса Тимофеева