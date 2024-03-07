Вяльбе подвергла критике WADA

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высмеяла правила Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщает РИА Новости.
Вяльбе раскритиковала хранение допинг-проб в течение десяти лет.
Ранее Елена Вяльбе заявила, что иностранцы завидуют российским соревнованиям.
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«Давайте тогда медаль посмертно вручать. Спортсмен выиграл Олимпийские игры, дождались, когда он умер, и тогда вручили медаль посмертно», – пошутила она.
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Александр Климов