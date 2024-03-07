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Вяльбе подвергла критике WADA

Глава ФЛГР Вяльбе раскритиковала хранение допинг-проб
07 марта 2024, 00:08
Фото: iStock/Valerii Evlakhov

Фото: iStock/Valerii Evlakhov

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высмеяла правила Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщает РИА Новости.
Вяльбе раскритиковала хранение допинг-проб в течение десяти лет.

«Давайте тогда медаль посмертно вручать. Спортсмен выиграл Олимпийские игры, дождались, когда он умер, и тогда вручили медаль посмертно», – пошутила она.


Ранее Елена Вяльбе заявила, что иностранцы завидуют российским соревнованиям.

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Подмосковная команда примет участие в борьбе за Кубок России по интерактивному баскетболу
06 марта 2024, 17:34

Фото: пресс-служба Минспорта мО

Участницей регулярного этапа четвёртого Кубка России по интерактивному баскетболу станет команда из Подольска TheSopranos, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Всего в играх турнира будут участвовать 12 команд из девяти регионов России. Соревнование будет проводиться в два этапа: регулярный сезон, который состоится в период с 6 марта по 24 апреля, и «Финал четырёх», назначенный на 27 – 28 апреля. В финал попадут четыре лучшие команды по итогам регулярного сезона. Полуфинальные игры будут проводиться до двух побед, третье место разыграют до одной победы, финал — до трёх побед», — говорится в сообщении.
Соревнования будут проводиться в формате интерактивного баскетбола PRO-AM 5v5. Игровой средой станет симулятор баскетбола — игра NBA 2K24 (Next Gen). Команда-победитель получит денежный приз в размере 100 тысяч рублей, второе место принесёт команде 60 тысяч рублей, третье — 40 тысяч.

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Владимир Пономарев: ЦСКА не обыграет «Крылья Советов»
06 марта 2024, 16:33

Фото: iStock/FotografieLink

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев считает, что предстоящий матч москвичей против «Крыльев Советов» в рамках 20-го тура РПЛ завершится вничью.
«ЦСКА точно не выиграет, неуверенно команда смотрелась в игре с «Оренбургом». «Крылья Советов» будут заряжены на борьбу, ведь они уступили «Ростову» в прошлом туре, а игра с армейцами будет первым домашним поединком в этом году», - заявил Пономарев в интервью «РБ Спорт».

Он уверен, что на стадион придут много болельщиков, которые смогут мотивировать «Крылья Советов» на хорошую игру. Однако Пономарев также отметил, что не ожидает победы от самарцев и предсказывает ничью.

Сейчас ЦСКА набрал 29 очков и располагается на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ. Самарцы также набрали 29 очков и занимают восьмую строчку. Матч 20-го тура чемпионата России между командами состоится на 8 марта. В 14.00.

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Россиян не допустят на церемонию открытия Летних Паралимпийских игр в Париже
06 марта 2024, 16:21

Фото: iStock/Sunan Wongsa-nga

Российские и белорусские паралимпийцы не будут допущены до церемоний открытия и закрытия Паралимпиады в Париже в этом году. О таком решении сообщается на сайте Международного паралимпийского комитета (IPC).
Спортсмены из России, желающие принимать участие в Играх, должны будут пройти проверку на предмет непричастности к военным организациям. Если проверка будет пройдена успешно, то участие станет возможным исключительно в нейтральном статусе. Также россиянам и белорусам будет запрещено выступать в форме, отображающей их государственную принадлежность.

Помимо этого, в Международном паралимпийском комитете подчеркнули, что до соревнований будут допущены лишь те российские паралимпийцы, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах. Выступать на Играх можно только в качестве индивидуальных спортсменов, участие в командных дисциплинах не допускается.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет обратился ко всем международным спортивным федерациям с настоятельным требованием не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям, проводимым на их территориях.

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#россия
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Подмосковная команда «Химик» вышла во второй раунд плей-офф Кубка Петрова
06 марта 2024, 15:19

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда хоккейного клуба «Химик» из подмосковного Воскресенска победила «Буран» из Воронежа и вышла во второй раунд плей-офф Кубка Петрова, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Шестой матч первого раунда плей-офф Всероссийской хоккейной лиги проходил на стадионе «Юбилейный» в Воронеже. Хоккеисты «Химика» обыграли «Буран» со счётом 4:2 и обеспечили себе выход во второй раунд», — говорится в сообщении.
Во второй раунд плей-офф Кубка Петрова вышли также представители тульского клуба «АКМ», команда «Сокол» из Красноярска, «Нефтяник» из Альметьевска и «Рубин» из Тюмени».

Соперник воскресенского «Химика» в четвертьфинале будет определён по итогам решающих матчей в трёх парах плей-офф. Матчи второго раунда для подмосковной команды начнутся 11 и 12 марта.

В министерстве напомнили, что в настоящее время хоккейный клуб «Химик» является действующим обладателем Кубка Петрова.

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#спорт
#хоккей
#воскресенск
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Евгений Бушманов: «Спартак» может бороться за медали без Промеса
06 марта 2024, 14:33

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов считает, что красно-белые смогут бороться за медали в Российской Премьер-Лиге без Квинси Промеса.
Напомним, Промес пропустил матч 19-го тура с «Зенитом». Тогда игра завершилась вничью. Сейчас Квинси находится в Дубае в ожидании суда. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года.

«Думаю, в «Спартаке», кроме Промеса, достаточно игроков хорошего уровня. По подбору футболистов он способен бороться за медали», - заявил Бушманов в беседе с «РБ Спорт».

По его словам, «Спартак» в матче с «Зенитом» сыграл организованно, компактно, активно прессинговал. По большому счету, он ни в чем не уступил «Зениту», считает Бушманов.

Он также выразил мнение, что будущее лавного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля зависит от того, какое место команда займет в РПЛ. Однако футболист подчеркнул, что помимо чемпионата еще есть Кубок. И если «Спартак» его выиграет, то будет четвертым при хорошей игре.

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Подмосковные волейболисты стали серебряными призерами первенства России
06 марта 2024, 13:54

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные спортсмены заняли второе место на первенстве России по пляжному волейболу. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования по пляжному волейболу среди юношей до 18 лет проходили с 29 февраля по 3 марта на базе спортивного центра «Волейград» в Анапе.

«В соревнованиях принимали участие 48 команд — 24 мужские и 24 женские из 20 регионов России. Первенство России стало первым в 2024 году крупным турниром по пляжному волейболу. Московскую область представляли спортсмены Павел Григорьев и Кирилл Хвостов. В финальном матче за первое место подмосковная команда уступила хозяевам турнира — дуэту из Анапы», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что спортсмены представляли на соревнованиях «Училище олимпийского резерва № 2» города Звенигород.

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Экс-полузащитник ФК «Зенит» Зырянов рассказал о нововведении в работе арбитров
06 марта 2024, 13:19

Фото: iStock/MihailDechev

Бывший полузащитник «Торпедо», «Зенита» и сборной России Константин Зырянов рассказал о работе судейского корпуса в первом после паузы туре в РПЛ и о нововведении для арбитров.
По его словам, необходимо дождаться следующего тура.

«Сейчас еще больше ушел человеческий фактор — офсайдные линии определяются автоматически. Есть и VAR. Все эти факторы друг друга компенсируют, и я думаю, что мы вообще сводим момент ошибки арбитра «на ноль», — сказал Зырянов в беседе с «РБ Спорт».

Он также рассказал о еще одном нововведении для арбитров. По его словам, теперь они будут в микрофон объявлять свои решения после просмотра VAR. Спортсмен предположил, что это может быть связано с тем, чтобы судьи работали внимательнее и без видеоассистентов, перестали ошибаться, чтобы потом не приходилось использовать VAR и не озвучивать своих решений.

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Подмосковные гандболисты «Чеховские медведи» вышли в «Финал четырех»
06 марта 2024, 11:22

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

«Чеховские медведи» вышли в «Финал четырех» SEHA – GAZPROM LEAGUE. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Подмосковный клуб, обыграв в двухматчевом противостоянии «Пермских медведей», вышел в финал.

«Второй матч четвертьфинала SEHA — Gazprom League прошел на домашней арене подмосковных гандболистов во дворце спорта «Олимпийский им. В. С. Максимова в Чехове. Как и в первой игре «медвежьего дерби», которая завершилась со счетом 29:36 в пользу спортсменов из Чехова, победу одержали «Чеховские медведи».Таким образом, подмосковные гандболисты стали участниками «Финала четырех», — поделились в министерстве.

Кроме этого, лучшими игроками подмосковной команды стали Александр Котов и Артем Грушко.

Стоит отметить, что «Финал четырех» состоится с 31 мая по 2 июня в городе Брест Республики Беларусь.

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В Подмосковье прошел Всероссийский турнир по сумо памяти Героя СССР Петра Романова
05 марта 2024, 16:48

Фото: Ирина Матвеева

В Серебряных Прудах прошел Всероссийский турнир по сумо памяти Героя Советского Союза Петра Романова. Об этом сообщил корреспондент.
В соревнованиях приняли участие свыше 250 спортсменов из Краснодарского края, республики Крым, Удмуртской республики, Смоленской и Московской областей.

«Мы рады приветствовать на серебрянопрудской земле гостей-спортсменов из таких разных регионов нашей страны, и нам очень приятно, что география с каждым разом расширяется, и мы можем таким образом рассказать о подвигах наших земляков еёе большему количеству людей. На территории нашего края во все времена было много героев, которыми надо гордиться. В этом году впервые на этот турнир приехали спортсмены из Крыма», — поделился глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин.

​Стоит отметить, что на соревнованиях присутствовал президент Федерации сумо Московский области Владимир Горбачев.

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