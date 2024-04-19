WADA не получило денежный взнос от России

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Всемирное антидопинговое агентство не получило от России взнос за 2023 год. Об этом сообщила пресс-служба организации.
«Пока что мы не получили взнос России на 2023 год. Сумма составляет $1 267 023», — заявили в WADA.
Прежде о принятии решения об осуществлении выплаты было сообщено в феврале текущего года. Об этом рассказал лава Минспорта России Олег Матыцин. Однако проблемы с получением взноса уже случались. Причиной задержки платежей стали ограничения в банковской системе, которые возникли после введения санкций.
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