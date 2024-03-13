WADA признало невиновной тренера Валиевой в допинговом скандале

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не планирует возбуждать уголовное дело против тренера российской фигуристки Камилы Валиевой, Этери Тутберидзе, в связи с отсутствием прямых доказательств ее причастности к допинговому скандалу. Об этом сообщил генеральный директор WADA Оливье Ниггли в интервью Apnews.
«Отсутствуют доказательства, прямо связывающие тренера с делом Валиевой по допингу», — подчеркнул Ниггли.Он также выразил недовольство тем, что за допинг была дисквалифицирована именно Валиева, а не те лица, которые могли инициировать ее употребление. Президент WADA Витольд Банка также утверждает, что первоначальная инициатива о допинге не исходила от Камилы Валиевой.
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