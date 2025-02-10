«Я король в этом весе!»: Боец UFC Чимаев оценил идею легковеса Махачева сменить категорию

На днях знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру отметил своё 40-летие. Однако звёздный игрок отнюдь не собирается вешать бутсы на гвоздь и намерен покорить отметку в 1000 голов, каковое событие его нынешний клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии собирается отметить с небывалым размахом.