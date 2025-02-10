«Я король в этом весе!»: Боец UFC Чимаев оценил идею легковеса Махачева сменить категорию

Ислам Махачев (Фото: Телеграм @islammaakhachev)
Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев заявил, что не прочь провести бой с Дрикусом Дю Плесси за титул лучшего в следующей весовой категории. Топовый средневес Хамзат Чимаев спокойно отнёсся к этому намерению соотечественника.
В разговоре с сетевым изданием MMA.Metaratings.ru он отметил, что Ислам может драться с тем, с кем пожелает, если ему позволят боссы организации и тренерский и промоутерский штаб.
Чимаев последний раз выходил в октагон в октябре 2024 года на турнире UFC 308.Тогда он одержал победу над австралийцем Робертом Уиттакером в первом раунде, совершив впечатляющий залом шеи. На счету спортсмена 14 побед и ни одного поражения.
Ислам Махачев выступал совсем недавно, в январе нынешнего года. На турнире UFC 311 он также в первом раунде победил Ренато Мойкано из Бразилии с помощью удушающего приёма. У россиянина 27 побед в октагоне и одно поражение.
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«Если он хочет, пусть поднимается. Не думаю, что ему сейчас дадут подняться на два веса. Наверное, в 77 кг ему лучше подраться. Это мое мнение. А в 84 кг я пока король», — заявил российский боец.
Чимаев последний раз выходил в октагон в октябре 2024 года на турнире UFC 308.Тогда он одержал победу над австралийцем Робертом Уиттакером в первом раунде, совершив впечатляющий залом шеи. На счету спортсмена 14 побед и ни одного поражения.
Ислам Махачев выступал совсем недавно, в январе нынешнего года. На турнире UFC 311 он также в первом раунде победил Ренато Мойкано из Бразилии с помощью удушающего приёма. У россиянина 27 побед в октагоне и одно поражение.
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Александр Бойцов