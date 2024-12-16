Стали известны шансы Махачева стать чемпионом UFC в полусреднем весе

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Главный тренер клуба Universal Fighters Расул Магомедалиев оценил шансы Ислама Махачева стать чемпионом UFC в полусреднем весе. По его словам, у бойца получится лучше драться в этой весовой категории, чем в легкой.
«Ислам сможет стать чемпионом в полусреднем весе. Габариты позволяют. Спарринг-партнеры для этого есть. Я его вижу успешным в этом весе. Он даже может там лучше драться, чем в легком весе», — пояснил тренер в интервью MMA.Metaratings.ru.Напомним, следующий бой Махачева пройдет против Армана Царукяна и возглавит турнир UFC 311 ночью 19 января 2025 года. Бойцы сразятся за чемпионский пояс в легком весе. Они уже сходились в бою на питерском турнире в 2019 году, где Царукян проиграл по решению судейства.
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