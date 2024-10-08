Чимаев отреагировал на призыв сына Кадырова отказаться от поп-ММА

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Боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев, который выступает в UFC, отреагировал в соцсетях на призыв министра сына Кадырова Ахмата отказаться от выступлений в поп-ММА.
Ранее министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров резко высказался об участии чеченских спортсменов в поп-ММА. По мнению Кадырова младшего своим поведением спортсмены позорят весь чеченский народ. Ахмат Кадыров назвал свой пост последним предупреждением для чеченских спортсменов.
Боец смешанного стиля ММА Чимаев репостнул запись Кадырова в свой аккаунт в соцсети и поставил смайлик в виде указательного пальца вверх.
Хамзат Чимаев ранее представлял Швецию, а теперь выступает за Объединенные Арабские Эмираты. На счету Чимаева 13 боев по правилам ММА и ни одного поражения.
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Боец смешанного стиля ММА Чимаев репостнул запись Кадырова в свой аккаунт в соцсети и поставил смайлик в виде указательного пальца вверх.
Хамзат Чимаев ранее представлял Швецию, а теперь выступает за Объединенные Арабские Эмираты. На счету Чимаева 13 боев по правилам ММА и ни одного поражения.
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Лия Мурадьян