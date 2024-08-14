Ярый русофоб Гашек выступил с неожиданным заявлением о российских спортсменах

Знаменитый в прошлом чешских хоккейный вратарь Доминик Гашек, ранее отличавшийся крайне русофобскими взглядами, действиями и высказываниями, выступил с неожиданным заявлением. Он сообщил, что хотел бы помочь российским атлетам вернуться в мировой спорт.