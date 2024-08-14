Ярый русофоб Гашек выступил с неожиданным заявлением о российских спортсменах

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Знаменитый в прошлом чешских хоккейный вратарь Доминик Гашек, ранее отличавшийся крайне русофобскими взглядами, действиями и высказываниями, выступил с неожиданным заявлением. Он сообщил, что хотел бы помочь российским атлетам вернуться в мировой спорт.
Его слова приводит чешский портал iDNES.cz. Гашек выразил сожаление по поводу того, что только 15 российских спортсменов были допущены к участию в Олимпийских играх в Париже. Знаменитый спортсмен заявил, что хочет помочь россиянам полноценно вернуться в мировой спорт, а для этого нужно предпринять серьёзные шаги.
Он добавил, что готов сотрудничать с международными организациями в деле возвращения российских спортсменов в мировой спорт, так как считает это важным. Такие заявления выглядят по меньшей мере странно, так как ещё недавно Гашек упрекал французские власти за то, что они позволили российским атлетам выступать на своей территории. Ранее он призывал руководство НХЛ уйти в отставку из-за того, что они позволяют играть в лиге хоккеистам из России.
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«Предлагаю помощь отдельным спортивным федерациям в мире, предлагаю помощь Международному олимпийскому комитету, предлагаю помощь Национальной хоккейной лиге (НХЛ)», — сказал Гашек.
Он добавил, что готов сотрудничать с международными организациями в деле возвращения российских спортсменов в мировой спорт, так как считает это важным. Такие заявления выглядят по меньшей мере странно, так как ещё недавно Гашек упрекал французские власти за то, что они позволили российским атлетам выступать на своей территории. Ранее он призывал руководство НХЛ уйти в отставку из-за того, что они позволяют играть в лиге хоккеистам из России.
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Александр Бойцов