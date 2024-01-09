Обладатель Кубка Стэнли Гашек обратился к российским хоккеистам и чиновникам

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Олимпийский чемпион по хоккею, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек рассказал, когда российские спортсмены смогут вернуться к международным соревнованиям. Об этом Гашек написал в социальной сети X.
По словам Гашека, российские спортсмены не смогут участвовать в международных соревнованиях, пока «РФ не покинет Украину».
Отмечается, что данный комментарий стал ответом на слова Бориса Михайлова и Владислава Третьяка о низком уровне молодежного чемпионата мира 2024 года без российской сборной.
Напомним, что Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года отстранила хоккеистов РФ от участия в международных соревнованиях даже в нейтральном статусе.
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«Всем российским хоккеистам и чиновникам: либо вы поддерживаете специальную военную операцию, либо нет», — написал в социальной сети спортсмен.
Напомним, что Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года отстранила хоккеистов РФ от участия в международных соревнованиях даже в нейтральном статусе.
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Екатерина Коршунова