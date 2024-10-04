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Yle: В Турку прервали футбольный матч из-за оскорблений российских игроков

04 октября 2024, 20:10
Фото: istockphoto/FotografieLink

Фото: istockphoto/FotografieLink

Футбольный матч в финском городе Турку между местной командой ТПС и клубом «Яро» из Пиетарсаари был прерван. Причиной стали оскорбления, которые неслись с трибун в адрес игроков гостевой команды Сергея Лазарева и Сергея Ерёменко.


Как сообщает финская газета Yle, Лазарев является гражданином России, он уже несколько лет выступает за финские клубы. У Ерёменко, который родился в Финляндии и чей отец, Алексей Ерёменко-старший, и старшие братья, Алексей и Роман, были в своё время ведущими игроками финской сборной, есть как финский, так и российский паспорт. В 2018 году Сергей, который ранее прошёл все юношеские и молодёжные сборные Финляндии, принял решение выступать за сборную России и подал заявление на смену спортивного гражданства.

Оскорбительные выкрики, из-за которых пришлось остановить игру, начали раздаваться в конце первого тайма. Охрана стадиона выдворила с трибуны семерых зрителей, оскорблявших российских игроков. Спортивный директор ТПС Ким Экроос принёс извинения за поведение болельщиков.

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#паспорт
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#заявление
#футбол
Коровашков заявил о большом таланте Петрова
04 октября 2024, 18:34

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Бронзовый призёр Олимпийских игр Алексей Коровашков назвал российского гребца Захара Петрова по-настоящему талантливым спортсменом и выразил радость возвращению петрову всех наград.
«Я очень рад за Захара! Он заслужил это «золото» в честной борьбе. Петров – очень перспективный каноист. Сейчас никто не обгонит его в каноэ-одиночке, он сильнейший. У него большой талант. Русские каноисты традиционно сильнейшие в мире, и сейчас у нас есть Захар Петров. С радостью буду передавать ему свой опыт, который накопил за карьеру», – высказался в беседе с Metaratings.ru Коровашков.

При этом Россия славится е только талантливыми каноистами, но и спортсменами других видов. Так, двукратный чемпион мира по пауэрлифтингу петербуржец Сергей Скольский уже установил 16 рекордов и готовится к новому.

«Спорт всегда был неотъемлемой частью моей жизни. В тяжёлую атлетику пришёл в 14 лет и больше уже не покидал спортзал. Примером для подражания стал мой лучший друг, который жал от груди 100 кг. В 16 лет мне удалось не только выжать свою «сотку», но и выполнить норматив кандидата в мастера спорта по пауэрлифтингу», – рассказал о себе в беседе с «Петербургским дневником» Скольский.

Ранее сообщалось, что Международная федерация каноэ удовлетворила апелляцию Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ, вернув российскому каноисту Захару Петрову золотую медаль чемпионата мира, проходившего в Узбекистане.

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#россия
#чемпионат россии
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#золото
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Экс-футболист сборной России Мостовой экстренно прооперирован по поводу почек
04 октября 2024, 18:08

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Бывшего футболиста московского «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александра Мостового экстренно госпитализировали. Ему была сделана операция по поводу камней в почках.
Бывший спортсмен почувствовал себя неважно вечером во вторник, передаёт РИА Новости. На следующий день ему резко стало хуже, потребовалась экстренная госпитализация. По словам самого Мостового, «зашевелился» камень в почке. Потребовалось хирургическое вмешательство. После операции 56-летний Александр чувствует себя удовлетворительно, сейчас он находится под наблюдением врачей.

Александр Мостовой играл за московский «Спартак» и вместе с командой становился чемпионом ещё СССР. Затем он уехал за границу и выступал за различные зарубежные клубы — португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», испанский «Алавес». Наибольших успехов футболист добился в испанской «Сельте» из Виго, в которой отыграл восемь сезонов и с которым выиграл Кубок Интертото. В Виго болельщики прозвали Мостового «Царь». Сейчас около городского стадиона ему установлен памятник. За сборную России игрок провёл 50 матчей и забил в них 10 голов.

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Тхэквондисты из Подмосковья завоевали 17 медалей на чемпионате ЦФО
04 октября 2024, 17:46

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Семь золотых, пять серебряных и пять бронзовых медалей завоевали спортсмены из Московской области на Центрального Федерального округа по тхэквондо (ВТФ) среди мужчин и женщин, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золотые медали в копилку областной команды принесли Ксения Здор, выступавшая в весовой категории 57 кг, Елизавета Кадымова в весовой категории 53 кг, Камила Гостенкова в весовой категории 49 кг, Сабина Омарова в весовой категории 67 кг, Амина Сайпова в весовой категории 46 кг, Арам Мурадян в весовой категории 58 кг и Иван Ермаков в весовой категории 54 килограмма», — говорится в сообщении.
На вторую ступень пьедестала поднялись подмосковные спортсменки и спортсмены Вероника Макеева, Мария Масенкова, Хайбула Курбанов, Софья Соловьёва и Кирилл Панасенков. А бронзовые медали завоевали Надежда Кучмаева, Софья Заварыкина, Карим Архангельский, Тимур Михайлин и Ангелина Лифарь.

Всего в соревнования приняли участие около ста спортсменов из девяти российских регионов.

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#минспорта мо
#медали
#цфо
#чемпионат
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Путин наградил орденом советского хоккеиста и тренера Бориса Михайлова
Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Бориса Михайлова
04 октября 2024, 16:40

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Президент России Владимир Путин наградил советского хоккеиста и тренера Бориса Михайлова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом сообщается в указе главы государства, представленном на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что члена международной общественной организации «Совет ветеранов спорта ЦСКА» представили к награде за большой вклад в развитие физической культуры, популяризацию отечественного спорта и многолетнюю добросовестную работу в этой области.

Борис Михайлов является двукратным олимпийским чемпионом 1972 и 1976 годов, серебряным призёром Олимпиады-1980, восьмикратным чемпионов мира и одиннадцатикратным чемпионом СССР в составе хоккейного клуба ЦСКА.

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В Королёве отменили матч местных жителей с «Легендами футбола»
04 октября 2024, 16:07

Фото: iStock/Marcus Millo

Завершающий матч третьего летнего сезона спортивного проекта «Выходи во двор», который должен был состояться в пятницу, 4 октября, на стадионе «Чайка» в Королёве, отменён из-за плохой погоды, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Уважаемые любители футбола! В связи с неблагоприятными погодными условиями матч команды «Легенды футбола» с жителями Королёва отменяется. Приносим извинения за дождливые новости», — написали представители министерства в официальном Telegram-канале.
Спортивный проект «Выходи во двор» реализуется в Московской области по инициативе губернатора региона Андрея Воробьёва с 2022 года. На матчах в разных округах Подмосковья команды местных жителей выходят против знаменитых спортсменов, выступающих за команду «Легенды футбола».

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#минспорта мо
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Российскому гребцу Петрову вернули отобранное ранее золото чемпионата мира
04 октября 2024, 15:18

Фото: istockphoto/6okean

Международная федерация каноэ (ICF) удовлетворило апелляцию Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) и вернуло российскому каноисту Захару Петрову золотую медаль чемпионата мира, проходившего в Узбекистане.
Об этом РИА Новости рассказала генеральный секретарь ВФГБК Елена Исхакова. В конце августа на чемпионате мира в узбекском Самарканде российского гребца лишили золотой медали на дистанции 500 метров, хотя его лодка пересекла финишную черту первой. Дело в том, что каноэ Петрова перевернулось перед самым финишем, а сам он упал в воду.

Сначала организаторы соревнований отметили россиянина как не финишировавшего. После его апелляции жюри пересмотрела своё решение, и Петрову вернули золотую медаль. Однако затем четыре страны опротестовали решение организаторов турнира, и у российского спортсмена во второй раз отобрали победу.

Наконец, совет директоров ICF рассмотрел апелляцию ВФГБК и принял решение присудить Петрову вторую золотую медаль. Теперь у заезда чемпионата мира на 500 метров официально два победителя.

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«Витязь» разгромил «Куньлунь» в домашнем матче КХЛ
04 октября 2024, 14:53

Фото: сайт ХК «Витязь»

Подмосковный хоккейный клуб «Витязь» разгромил на домашней площадке китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче чемпионата КХЛ. Встреча в Балашихе завершилась со счётом 7:2 (3:0, 3:0, 1:2), сообщается на сайте команды из Московской области.
У победителей дубли сделали Фредерик Готье и Иван Воробьёв. По одной шайбе забросили Иван Савчик, Дерек Барак и Александр Дарьин.
«Мы ждали этого соперника с двояким ощущением. Соперник показал в предыдущих двух матчах очень хорошую, качественную игру. Мы хорошо настроились. Молодцы ребята, надо отдать им должное. Не обошлось и без везения. Сегодня с реализацией было всё в порядке», – сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Витязя» Павел Десятков.
«Витязь» набрал 10 очков располагается на девятой позиции турнирной таблицы Западной конференции, опережая «Куньлунь» по дополнительным показателям.

В следующем матче подмосковный коллектив примет московское «Динамо», «Куньлунь». Игра запланирована на 6 октября.

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#московская область
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Сборная Подмосковья выиграла чемпионат России по футболу среди спортсменов с глухотой
04 октября 2024, 09:21

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Женская сборная Подмосковья выиграла золотые медали на чемпионате России по футболу среди спортсменов с нарушениями слуха, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В финальном турнире участвовали четыре команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ульяновской областей.

Матчи проходили по круговой системе в два этапа, и в результате подмосковные футболистки заняли первое место. Таким образом, сборная Московской области стала чемпионом страны уже в третий раз подряд.

Ольга Сундукова из Подмосковья стала лучшим бомбардиром турнира, забив девять голов.

Чемпионат России по футболу для женщин с нарушениями слуха проходил с 25 сентября по 2 октября в селе Широкая Балка Краснодарского края.

Соревнования проводились в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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В Домодедово 20 октября пройдет II Всероссийский благотворительный футбольный фестиваль
03 октября 2024, 17:30

Фото: istockphoto / gorodenkoff

20 октября на территории крытого манежа «Авангард» в микрорайоне Северный города Домодедово состоится финал II Всероссийского детского благотворительного футбольного фестиваля «Чемпионат Победителей», сообщает пресс-служба благотворительного фонда «Ветер добрых перемен».
Фестиваль пройдет при поддержке Российского футбольного Союза и проекта «Спорт – норма жизни», организованного АНО «Национальные Приоритеты». В числе участников мероприятия будут воспитанники детских домов и социально-реабилитационных центров, а также дети из многодетных семей и семьи участников специальной военной операции.

На мероприятии будут присутствовать настоящие звезды отечественного футбола, такие как Олег Романцев, Евгений Алдонин, Александр Мостовой, Георгий Щенников, Алан Дзагоев, Георгий Джикия, Дмитрий Сычев и многие другие.

Фестиваль стартовал в ноябре 2023 года и уже прошел в городах, таких как Саранск, Омск, Тамбов, Тула, Воронеж, Кострома, Смоленск, Ярославль и Владимир.

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