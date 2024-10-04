Yle: В Турку прервали футбольный матч из-за оскорблений российских игроков

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Футбольный матч в финском городе Турку между местной командой ТПС и клубом «Яро» из Пиетарсаари был прерван. Причиной стали оскорбления, которые неслись с трибун в адрес игроков гостевой команды Сергея Лазарева и Сергея Ерёменко.
Как сообщает финская газета Yle, Лазарев является гражданином России, он уже несколько лет выступает за финские клубы. У Ерёменко, который родился в Финляндии и чей отец, Алексей Ерёменко-старший, и старшие братья, Алексей и Роман, были в своё время ведущими игроками финской сборной, есть как финский, так и российский паспорт. В 2018 году Сергей, который ранее прошёл все юношеские и молодёжные сборные Финляндии, принял решение выступать за сборную России и подал заявление на смену спортивного гражданства.
Оскорбительные выкрики, из-за которых пришлось остановить игру, начали раздаваться в конце первого тайма. Охрана стадиона выдворила с трибуны семерых зрителей, оскорблявших российских игроков. Спортивный директор ТПС Ким Экроос принёс извинения за поведение болельщиков.
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