Экс-игрок Булыкин объяснил агрессивные поступки фанатов

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Бывший нападающий сборной России и леверкузенского «Байера» Дмитрий Булыкин в комментарии скандала на в матче между мадридскими «Атлетико» и «Реалом» заявил, что агрессия фанатов встречается повсеместно.
«Подобное случается везде. Но когда фанаты долго не успокаиваются, применяются меры вроде ухода игроков в подтрибунное помещение. Тогда болельщики понимают, что все серьёзно — потому что никто не хочет получить техническое поражение 0:3. Тем более, соседи на секторе тоже видят, кто бросает предметы на поле, и они сразу могут успокоить хулиганов», — пояснил в беседе с Газета.ру Булыкин.
До этого бывший футболист «Спартака» и сборной России Егор Титов объяснил причины падения интереса к футболу в стране.
«Допускаю, что спрос упал из-за того, что нет еврокубков и международных матчей. Непростая нынешняя ситуация говорит о том, что, возможно, людям не до футбола. Но последние матчи РПЛ показывают, что люди с удовольствием едут на футбол. Например, на матч в Краснодаре или дерби между «Локомотивом» и «Спартаком», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Титов.
Ранее бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран заявлял, что в РПЛ не должно быть иностранных тренеров.
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