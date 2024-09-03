Мостовой выразил уверенность в способности Пиняева играть в Европе

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Легенда сборных России и СССР Александр Мостовой заявил, что нападающий Сергей Пиняев является хорошим футболистом, который имеет способности для игры в Европе.
Так он прокомментировал продление контракта между московским «Локомотивом» и Пиняевым.
Ранее футбольный агент Ненад Асанович, представляющий интересы полузащитника белградского ОФК Миляна Момчиловича, заявлял готовности к переговорам с российскими клубами.
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«Я говорил, что Пиняев — хороший футболист, когда он играл в «Крыльях Советов». Природа наградила Сергея скоростными качествами. Ему всего лишь 19 лет, и уже сейчас он — один из самых талантливых футболистов России. Пиняеву желаю профессионально относиться к футболу и пользоваться этим золотым временем. У него есть способности заиграть в Европе. Для этого у Сергея есть качества футбольные», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Мостовой.
Ранее футбольный агент Ненад Асанович, представляющий интересы полузащитника белградского ОФК Миляна Момчиловича, заявлял готовности к переговорам с российскими клубами.
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