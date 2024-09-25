Юные серпуховские единоборцы выиграли семь медалей международного турнира

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов
Серпуховские спортсмены завоевали семь медалей Международного детско-юношеского турнира по универсальному бою памяти олимпийского чемпиона по дзюдо и основателя универсального боя Сергея Новикова. Турнир прошёл в городском округе Домодедово, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Серпухов.
На арене стадиона «Авангард» собрались более 200 юных бойцов. Они приехали из Москвы, Тульской, Ярославской, Тверской и Московской областей.
Как отметили в администрации, секций руководит тренер Олег Одинцов.
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«По итогам турнира спортсмены секции панкратиона Дворца спорта «Надежда» заняли призовые места. Золото завоевали Артём Гызымчук, Арсений Алимардонов, Сергей Глазунов, Максим Выкин и Григорий Марданов. Серебро взяли Матвей Агич и Макар Мельников», – говорится в сообщении.
Как отметили в администрации, секций руководит тренер Олег Одинцов.
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Лора Луганская