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Юные серпуховские единоборцы выиграли семь медалей международного турнира

25 сентября 2024, 18:42
Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Серпуховские спортсмены завоевали семь медалей Международного детско-юношеского турнира по универсальному бою памяти олимпийского чемпиона по дзюдо и основателя универсального боя Сергея Новикова. Турнир прошёл в городском округе Домодедово, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Серпухов.
На арене стадиона «Авангард» собрались более 200 юных бойцов. Они приехали из Москвы, Тульской, Ярославской, Тверской и Московской областей.
«По итогам турнира спортсмены секции панкратиона Дворца спорта «Надежда» заняли призовые места. Золото завоевали Артём Гызымчук, Арсений Алимардонов, Сергей Глазунов, Максим Выкин и Григорий Марданов. Серебро взяли Матвей Агич и Макар Мельников», – говорится в сообщении.


Как отметили в администрации, секций руководит тренер Олег Одинцов.

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#московская область
#дзюдо
#турнир
Баскетболисты из Химок проведут матч на форуме «Россия – спортивная держава»
25 сентября 2024, 18:11

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковный клуб «ЦСП-Химки» проведёт матч баскетбольной Высшей лиги с уфимским «Динамо» в рамках международного форума «Россия – спортивная держава». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Игра регулярного чемпионата пройдёт 17 октября в 17:00 по московскому времени на домашней арене «Динамо» в Уфе. Сам форум состоится 17-19 октября и соберёт делегатов более 100 государств. О включении в его программу матча «Динамо» с «ЦСП-Химки» на заседании регионального оргкомитета объявил министр спорта Башкирии Руслан Хабибов», – говорится в сообщении.
Также в программу форума с участием спортсменов из Московской области войдут боксёрский турнир серии «Ночь чемпионов IBA» и Всероссийские соревнования по кёрлингу среди юниоров.

Как отметили в министерстве, Международный форум «Россия – спортивная держава» будет проводиться в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#химки
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#московская область
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Спортсмены из Подмосковья выиграли четыре медали на турнире по греко-римской борьбе
25 сентября 2024, 17:19

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

На турнире по греко-римской борьбе, посвящённом памяти заслуженного тренера РСФСР М. Сахабутдинова, спортсмены из Московской области завоевали одну золотую и три бронзовые медали, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Мингиян Горяев стал победителем в весовой категории до 67 кг, победив в финале представителя Ростовской области Рабила Аскерова. Благодаря этому успеху он сохранил своё место в сборной России и получил возможность участвовать в международных соревнованиях.

Дорджи Шунгурциков занял третье место в категории до 63 кг, а Дзамболат Габеев и Георгий Габеев стали третьими в весовых категориях до 82 кг и до 130 кг соответственно.

Турнир проходил с 18 по 23 сентября в Казани и собрал более 600 спортсменов из 70 регионов России.

Соревнования проводились в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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#турнир
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#борьба
#греко-римская борьба
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В США отстраненную за допинг Валиеву сравнили с подопытным кроликом
Глава USADA Тайгарт заявил, что с Валиевой обращались как с подопытным кроликом
25 сентября 2024, 14:45

Фото: iStock/SeventyFour

Генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что с российской фигуристкой Камилой Валиевой обращались как с подопытным кроликом. Об этом говорится в Telegram-канале пранкеров.
По словам Тайгерта, случай с фигуристкой станет более ужасным, если прочитать решение по ее делу, которое занимает более ста страниц. Глава USADA выразил свое сожаление из-за произошедшего с Валиевой.

Знаменитые пранкеры поинтересовались у Тайгерта, возможно ли такое, что дедушка спортсменки дал ей запрещенные препараты. На что тот ответил, что это «полная чушь».

Напомним, фигуристка Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года из-за употребление допинга. В пробе фигуристки был найден триметазидин. Из-за этого она лишилась медали за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года и титулов чемпионки России и Европы.

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#медали
#допинг
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#препараты
#фигурное катание
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В Подмосковье состоится XIV баскетбольный турнир памяти Александра Петренко
25 сентября 2024, 12:58

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Четырнадцатый турнир памяти капитана баскетбольного клуба «Химки» Александра Петренко будет проходить с 27 по 29 сентября в Баскетбольном центре Московской области в Химках, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Участие в турнире примут четыре команды Суперлиги: подмосковная команда «Химки», «Зенит-2» из Санкт-Петербурга, «Университет-Югра» из Сургута и команда «Тамбов». Вход на все игры свободный», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Отмечается, что соревнования посвящены капитану команды БК «Химки» Александру Петренко, который погиб в автокатастрофе 21 июля 2006 года. Первый турнир состоялся в годовщину его гибели — в 2007 году.

Спортивное мероприятие проводится в соответствии с целями федеральной программы «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

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Велогонщик Фокин из Подмосковья выиграл бронзу на чемпионате России

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#баскетбол
#спорт
#химки
#турнир
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Подмосковные спортсмены завоевали семь медалей Специальной Олимпиады
25 сентября 2024, 11:28

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую, четыре серебряные и две бронзовое медали выиграли спортсмены Московской области на всероссийской Спартакиаде Специальной Олимпиады по адаптивным видам спорта, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Золотую медаль завоевала волейбольная команда из Удельнинской школы-интерната Раменского городского. Остальные шесть медалей Подмосковью принесли бадминтонисты из физкультурно-спортивного клуба инвалидов «Равные возможности» округа Серпухов и из школы по адаптивным видам спорта «Спартанец» округа Щёлково», — говорится в сообщении.
В частности, серебряные медали завоевали в индивидуальных соревнованиях Павел Пономарев, Наталья Мишина и Илья Гынсарь, а также дуэт Ильи Гынсаря и Светланы Жуковой в парном смешанном разряде. В этой же категории Наталья Мишина и Павел Пономарев заняли третье место.

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#минспорта мо
#медали
#спартакиада
#инвалиды
#московская область
#подмосковье
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Велогонщик Фокин из Подмосковья выиграл бронзу на чемпионате России
25 сентября 2024, 09:53

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Михаил Фокин из Московской области завоевал бронзовую медаль на многодневной велогонке «Дружба народов Северного Кавказа», которая проводилась в статусе чемпионата России по велоспорту-шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Велогонка проходила в тринадцать этапов, её протяжённость составила более полутора тысяч километров, которые участники турнира проехали по дорогам Адыгеи, Краснодарского края, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Чечни. Михаил Фокин стал лучшим по итогам одного из этапов, а также пришёл третьим ещё на двух этапах. Всего на преодоление маршрута у Фокина ушло 33 часа 10 минут. Такой результат обеспечил ему бронзовую медаль», — говорится в сообщении.
Отмечается, что победителем гонки стал Савва Новиков из Тульской области, а второе место занял петербуржец Вячеслав Иванов.

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#спорт
#велогонка
#чемпионат россии
#минспорта мо
#медаль
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Велосипедисты из Подмосковья заняли призовые места в финале Кубка России по маунтинбайку
25 сентября 2024, 09:22

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Спортсмены из Московской области завоевали золотую и бронзовую медали на заключительном этапе Кубка России по маунтинбайку, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Действующая чемпионка России Александра Ушакова заняла первое место в дисциплине «гонка в гору» среди женщин. Елизавета Тисленко из Самарской области заняла второе место, а Елизавета Третьякова из Свердловской области — третье.

Среди мужчин в той же дисциплине третье место занял Даниил Осипов из Московской области. Николай Иванов и Павел Лунд из Санкт-Петербурга заняли первое и второе места соответственно.

Неделей ранее Александра Ушакова стала чемпионкой России по маунтинбайку, показав лучший результат на четырёх этапах многодневной гонки: индивидуальной гонке на время, гонках кросс-кантри и марафоне.

Заключительный этап Кубка России по маунтинбайку проходил 21–22 сентября в посёлке Псебай Краснодарского края.

Турнир проводился в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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#спорт
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#медали
#бронза
#золото
#велосипед
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Абаев: «Локомотив» может составить конкуренцию «Зениту»
25 сентября 2024, 00:40

Фото: iStock/FotografieLink

Бывший голкипер «Локомотива» Илья Абаев считает, что «железнодорожники» смогут составить конкуренцию «Зениту» в сезоне-2024/25.
«Выглядит ли сейчас «Локомотив» конкурентом для «Зенита» — тяжело сказать. Хотелось бы, конечно. Честно говоря, для меня было неожиданно, что «Локомотив» настолько ярко будет играть. Думаю, что «Локомотив» может составить конкуренцию «Зениту», но, конечно, будет тяжело», — сказал Абаев в беседе с Metaratings.ru.

По его словам, игрокам нужна стабильность. При этом футболист отметил, что молодые игроки здорово играют и смогут составить конкуренцию.

Сейчас «Локомотив» находится на третьей строчке в турнирной таблице после девяти туров Российской Премьер-Лиги, набрав 21 очко. От «Зенита» его отделяет всего два очка.

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Плющев: «Спартак» постепенно выходит из кризиса
25 сентября 2024, 00:31

Фото: iStock/shironosov

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев заявил, что «Спартак» на старте текущего сезона FONBET Континентальной хоккейной лиги постепенно выходит из кризиса.
«В начале сезона «Спартак» в матче с ЦСКА показал быструю комбинационную игру. В «Спартаке» есть молодые игроки, которые хорошо понимают идеи тренера. «Красно-белые» сохранили костяк с прошлого сезона, это уже значит очень многое», — рассказал Плющев в беседе с Metaratings.ru.

По его словам, теперь новые хоккеисты должны максимально быстро понять систему тренерского штаба.

Плющев подчеркнул, что в этой же встрече с ЦСКА спартаковцы смогли продемонстрировать хорошую игру, а в действиях ЦСКА ощущалась определенная неуверенность. Таким образом, «Спартак» потихоньку выходит из своего кризиса, считает тренер.

На сегодняшний день «Спартак» занимает четвертую строчку в Западной конференции FONBET КХЛ, набрав 11 очков после семи матчей.

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