Юные хоккеисты из ДНР сыграли со сборной Патриархии на катке в парке «Патриот»

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Ребята из донецких городов Горловка и Ясиноватая приняли участие в мини-турнире по хоккею с мячом и в валенках, который провели в подмосковном парке «Патриот» — на катке у главного храма Вооружённых Сил России, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Соперниками команд из ДНР стала сборная Патриархии. Из трёх матчей два завершились вничью — со счётом 2:2 и 4:4. А в последней игре победу одержала команда Горловки», — отмечается в сообщении.
С азами хоккея с мячом юных спортсменов из ДНР познакомил тренер сборной Патриархии Владимир Щетинин и другие члены команды. Турнир организовала Федерация хоккея с мячом РФ (ФХМР), информационно-политический журнал «Персона страны» и ЦСКА. Напутственное слово участникам спортивного мероприятия сказал духовник российской сборной, член Патриаршей комиссии по спорту иерей Даниил Зубов, который является членом исполкома ФХМР.
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