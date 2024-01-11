Соревнования в Дубне собрали более 300 пловцов

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«В течение двух дней на дорожки бассейна «Архимед» вышли более 300 спортсменов из 12 команд из Москвы и Подмосковья. Разыгрывалось почти три десятка комплектов медалей в разных возрастных категориях и дисциплинах. Дубненские пловцы завоевали 30 наград, 14 из которых – золотые», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале.Он поздравил спортсменов отметив, что высокие результаты пловцов из Дубны ещё раз подтверждают, что в наукограде любят спорт.
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