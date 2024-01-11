Радио1
Главная / Новости / Спорт/ Соревнования в Дубне собрали более 300 пловцов

Соревнования в Дубне собрали более 300 пловцов

11 января 2024, 16:21
Фото: Istockphoto / microgen

Фото: Istockphoto / microgen

Более 300 спортсменов прияли участие в чемпионате и первенстве Дубны по плаванию памяти мастера спорта СССР Николая Зуева. За победу боролись лучшие пловцы наукограда и близлежащих городов, сообщил глава муниципалитета Максим Тихомиров.

«В течение двух дней на дорожки бассейна «Архимед» вышли более 300 спортсменов из 12 команд из Москвы и Подмосковья. Разыгрывалось почти три десятка комплектов медалей в разных возрастных категориях и дисциплинах. Дубненские пловцы завоевали 30 наград, 14 из которых – золотые», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале.
Он поздравил спортсменов отметив, что высокие результаты пловцов из Дубны ещё раз подтверждают, что в наукограде любят спорт.

Читайте также:

«Декада спорта и здоровья» привлекла более 100 тыс жителей Московской области

В Домодедове перед открытием тестируют ледовую арену и футбольный манеж

Более 30 человек приняли участие в турнире по настольному теннису в Кашире
#спорт
#дубна
#соревнования
#максим тихомиров
#плавание
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Тренер Силкин: «От «Краснодара» жду такой же яркой игры и побед»
11 января 2024, 16:12

Фото: istockphoto.com/master1305

Известный российский тренер Сергей Силкин заявил, что от «Краснодара» в сезоне РПЛ ожидается яркая игра, а сама команда вполне может побороться за чемпионский титул.
«От «Краснодара» жду такой же яркой игры и побед, как это было и в первой части. Я думаю, что у них есть все шансы побороться за чемпионство. Но команде нужно усиление – без опытных игроков сложно завоевать золото. Им нужны один-два хороших футболистов, чтобы продолжить борьбу с «Зенитом», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Силкин.

А до этого бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская, напротив, заявляла о том, что у «Краснодара» фактически нет преимущества перед «Зенитом».

Читайте также:

Экс-глава «Локомотива» Смородская: У «Краснодара» нет привилегии перед «Зенитом»

Агент Барбоза удивился невостребованности хороших футбольных специалистов в РПЛ

Экс-президент РПЛ Заварзин: «У нас один чемпион – «Зенит»
#спорт
#рпл
#футбол
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Футболист Боков заявил о невозможности молодых спортсменов попасть в «Зенит»
11 января 2024, 15:59

Фото: istockphoto.com/matimix

Бывший игрок «Зенита», ЦСКА Максим Боков объяснил, что у нынешних молодых ребят, занимающихся серьёзно футболом, практически нет шансов попасть в «Зенит», поскольку теперь очень многое зависит не от их усердия и работы.
Так он прокомментировал то, что в составе петербургского клуба теперь десять бразильцев.

«Для болельщиков Петербурга это, может, и хорошо, когда есть результат, победы. Но мне жалко пацанов, которых воспитывает «Зенит». Есть главная команды, куда они хотят попасть, но, положа руку на сердце, попасть в «Зенит», укомплектованный таким образом, невозможно», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Боков.

Ранее Леонид Туфрин, возглавлявший в 90-х годах «Зенит» в качестве президента клуба, допускал, что сейчас команда может набирать такое большое количество бразильцев для того, чтобы в последствии их с выгодой продать.

Читайте также:

Экс-президент «Зенита» Туфрин объяснил покупку командой бразильцев выгодой

Футболист Канищев объяснил рост числа легионеров из Бразилии в «Зените»

Экс-глава «Локомотива» Смородская: У «Краснодара» нет привилегии перед «Зенитом»
#спорт
#футбол
#клуб
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Федерация хоккея Словакии опровергла сообщения о подготовке матчей со сборной РФ
11 января 2024, 13:19

Фото: iStock/JohnAlexandr

Федерация хоккея Словакии сообщила, что не планирует проведение совместных матчей со сборной России. Об этом пресс-служба Федерации сообщила на своём официальном сайте.
Ранее появилась информация, что Федерация хоккея России проводит переговоры о проведении нескольких совместных матчей со сборной Словакии.

В пресс-службе подчеркнули, что в рамках подготовки к чемпионату мира 2024 года не будут проводиться совместные матчи со сборной России. Там также подчеркнули, что были шокированы появившейся в сети информацией, поскольку Федерация «решительно отвергает подобные спекуляции».

Кроме того, подчёркивается, что график подготовки к чемпионату уже подготовлен с сентября прошлого года. Согласно ему, состоится восемь матчей с «привлекательными соперниками».

Читайте также:

Канадский хоккеист СКА получил российское гражданство

Обладатель Кубка Стэнли Гашек обратился к российским хоккеистам и чиновникам

Футболисты из Украины попросили Макрона не допускать россиян на ОИ-2024
#хоккей
#россия
#словакия
#матч
#информация
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Агент Ильзата Ахметова Гегечкори: «Краснодар» не сдержал своих обещаний
11 января 2024, 11:39

Фото: istockphoto/gorodenkoff

По словам Ираклия Гегечкори, представляющего интересы Ильзата Ахметова, который в зимнее трансферное окно стал игроком питерского «Зенита», он прекрасно относится к «Краснодару». Однако некоторые ранее достигнутые договорённости клуб не выполнил.
Комментируя переход своего подопечного, который наделал немало шума в российской футбольной среде, агент игрока, в частности, рассказал, что в «Краснодаре» обещали Ахметову, что он будет выходить на поле на позицию «девятки» или «восьмёрки» (вторым нападающим или оттянутым форвардом - прим. ред.). Однако на этих позициях футболист не провёл ни одной игры, передаёт «Чемпионат.ком».

Стоит также отметить, что игровое время Ахметова в «Краснодаре» было довольно ограничено. Гегечкори уверен, что его клиент сможет проявить себя в «Зените» под руководством Сергея Семака. Даже если он не будет твёрдым игроком стартового состава, он сможет стать крайне необходимым игроком ротации для чемпиона России последних пяти сезонов, который летом лишился нескольких сильных футболистов. Специалисты считают, что Ахметов по своим игровым качествам ни в чём не уступает Далеру Кузяеву, который сейчас успешно выступает во французском «Гавре».

Читайте также:

Экс-глава «Локомотива» Смородская: У «Краснодара» нет привилегии перед «Зенитом»

Экс-президент «Зенита» Туфрин объяснил покупку командой бразильцев выгодой

Шамиль Газизов заявил о переговорах с «Зенитом» по Москвичеву
#клиент
#специалисты
#переход
#чемпионат
#игры
#футболист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Санкт-Петербурге погиб 16-летний хоккеист
Под окнами многоэтажного дома в Санкт-Петербурге нашли тело 16-летнего хоккеиста
10 января 2024, 23:39

Фото: istockphoto / z1b

Тренер хоккейного клуба «Динамо-Форвард» в Санкт-Петербурге Сергей Ильющенко сообщил о трагической гибели 16-летнего игрока команды, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось в СМИ, что тело молодого хоккеиста было обнаружено прохожими под окнами жилого дома. Погибший юноша принимал участие в первенстве Санкт-Петербурга среди игроков, родившихся в 2007 году.

«Мы не в курсе причин его смерти. Я беседовал с его матерью, но у нас нет подробностей», — поделился Ильющенко.
Читайте также:

Самый сильный подросток России погиб в ДТП

В ДТП на трассе погибла многодетная мать из Тюменской области

В зоне СВО погиб друг Теплинского полковник ВДВ Оспанов
#дтп
#подросток
#погибший
#мать
#сми
#вдв
#дома
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Получивший гражданство РФ боксёр Джонсон призвал спортсменов довериться Путину
10 января 2024, 21:21

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Американский актёр Кевин Джонсон призвал российский спортсменов довериться президенту Владимиру Путину в вопросе отстранения от международных соревнований. Об этом Джонсон заявил в интервью для Sport24.
По словам боксёра, он негативно относится к ситуации сложившейся в мировом спорте. Он убеждён, что всё это связано исключительно в политике. Джонсон также заявил, что для решения таких вопросов нам и нужен президент.

«Он знает, как позаботиться об этом вопросе, как вернуть все на круги своя. В конце концов мы выйдем из этой ситуации победителями. Нам нужно довериться нашему президенту, он сделает свою работу. И мы будем снова в игре», — прокомментировал ситуацию спортсмен.

Напомним, 44-летний Джонсон подал документы на получение российским документов в сентябре 2023 года, а уже 9 января 2024 официально стал гражданином РФ.

Читайте также:

Американский боксер Джонсон заявил, что решил сменить имя в честь Путина из-за его энергетики

Боксёр из США Кевин Джонсон получит российское гражданство

ТАСС: Российский боксёр Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA
#бокс
#владимир путин
#спорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Декада спорта и здоровья» привлекла более 100 тыс жителей Московской области
10 января 2024, 19:14

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Подмосковья в новогодние праздники в рамках «Декады спорта и здоровья» состоялось более 400 физкультурно-спортивных мероприятий. В них приняли участие свыше 100 тыс человек. Такими данными поделились в пресс-службе регионального Минспорта.

«В этом году планировалось провести свыше 500 физкультурных и спортивных мероприятий, но часть была перенесены из-за сильных морозов. Тем не менее совместно с администрациями городских округов удалось организовать более 400 мероприятий, которые посетили свыше 100 тыс человек», – рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.

«Декада спорта и здоровья» по традиции началась с предновогодней Манжосовской лыжной гонки, которая состоялась в 54-й раз. На лыжне в парке имени Ларисы Лазутиной в Одинцове собрались более 1,5 тыс участников.

Ещё один традиционный лыжный забег – «На спорте после оливье» – прошёл в городском округе Ступино. Около 200 участников нарядились в оригинальные новогодние костюмы.

В городском округе Чехов участники восьми военно-патриотических клубов из Москвы, Зеленограда, Тульской области, а также подмосковные команды из Чехова, Серпухова, Химок и Одинцова состязались в военно-спортивной игре-квесте «Рождественский десант». Также в Чехове прошёл рождественский турнир по волейболу среди детских команд.

Более 150 человек боролись за награды Всероссийских соревнований по конькобежному спорту «На призы Школы чемпионов Екатерины Лобышевой» в Коломне.

Люберцы приняли масштабный праздничный турнир «Рождественский спидвей». Необычный вид мотогонок по льду привлёк большое количество зрителей городского округа.

Всероссийская «Декада спорта и здоровья» проходила с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024-го во всех муниципалитетах области.

Читайте также

В Домодедове перед открытием тестируют ледовую арену и футбольный манеж

Более 30 человек приняли участие в турнире по настольному теннису в Кашире

В Истре состоится первый в новом году хоккейный матч проекта «Выходи во двор»
#дмитрий абарёнов
#спорт
#минспорт мо
#новый год
#праздники
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Домодедове перед открытием тестируют ледовую арену и футбольный манеж
10 января 2024, 17:40

Фото и видео: Наталия Надточая

Ледовая арена и футбольный манеж в Домодедове готовы к открытию. Около 1,4 тыс жителей в новогодние праздники протестировать лёд.
«В ближайшие дни я получу документы на новое здание ледовой арены. Сразу после этого на лёд выйдут хоккеисты, фигуристы и те, кто только хочет научиться стоять на коньках. Откроется запись в секции. Можно будет записывать детей на хоккей, фигурное катание и футбол», – сказал директор стадиона «Авангард» Владимир Редькин.
Сразу после массового катания или тренировки на лёд выходит специальная заливочная машина. За полчаса она выравнивает и заливает лёд нужной плотности.

В ближайшее время в тестовом режиме начнёт работать и футбольный манеж. Строительно-монтажные работы в нём завешены, но рабочие с объекта пока не ушли.
«Мы придирчиво относимся к качеству возводимого объекта. Делаем замечания строителям, всё досконально проверяем. Смотрим, постелено ли поле в соответствии со всеми требованиями, решаем, куда поставить мебель. Параллельно идёт набор тренеров», – отметил Редькин.
Предполагается, что в конце января оба новых спортобъекта начнут полноценную работу.

Читайте также:

Более 30 человек приняли участие в турнире по настольному теннису в Кашире

В Истре состоится первый в новом году хоккейный матч проекта «Выходи во двор»

Подмосковная теннисистка Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде
#спорт
#домодедово
#ледовая арена
#футбол
#стадион
#подмосковье
#московская область
#тренер
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Более 30 человек приняли участие в турнире по настольному теннису в Кашире
10 января 2024, 16:52

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Во Дворце спорта «Юбилейный» в Кашире прошёл открытый турнир по настольному теннису. На соревнованиях выступили 32 человека, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В турнире участвовали представители Каширы и ближайших городов Подмосковья – таких как Ступино, Зарайск, Серебряные Пруды и Озёра. Главный судья принял решение играть в подгруппах, а затем – два финала. В первый финал выходили игроки, занявшие в подгруппах первое и второе места. Занявшие третье и четвёртое места боролись во втором финале», – говорится в сообщении.
В результате упорной борьбы в первом финале призовые места заняли спортсмены из Озёр, Каширы и Ступина, во втором – из Серебряных Прудов, Каширы и Ожерелья.

Читайте также:

Экс-глава «Локомотива» Смородская: У «Краснодара» нет привилегии перед «Зенитом»

Экс-президент «Зенита» Туфрин объяснил покупку командой бразильцев выгодой

В Истре состоится первый в новом году хоккейный матч проекта «Выходи во двор»
#спорт
#кашира
#турнир
#теннис
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф